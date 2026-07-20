España arrasó en el 11 ideal del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron los de mayor valoración

Sofascore dio a conocer su 11 ideal del Mundial 2026. La aplicación, en base a sus puntajes promedio, confirmó quienes fueron los mejores del torneo, en el cual dominó el campeón, España. La Furia Roja se quedó con todos los puestos de la línea de cuatro, mientras que Lionel Messi fue distinguido como el más valorado de la Copa del Mundo.

Los defensores españoles tuvieron un parejo rendimiento pero con una leve ventaja en cuanto a su puntaje para quien fuera galardonado como el mejor jugador joven del torneo, Pau Cubarsí. Al jugador del Barcelona se le suman Pedro Porro, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

España fue el equipo menos goleado. Recibió apenas un gol, marcó un hito en la historia de la competición al ser la selección campeona con menos goles recibidos e incluso lo hizo jugando al menos un partido más que selecciones que ostentaban el récord con dos, como Francia e Italia. Sin embargo el más valorado no fue ninguno de la línea del fondo, sino el Balón de Oro de la competición Rodri.

El mediocampista fue posicionado como el único cinco del equipo, en una media cancha que compartió junto a jugadores de perfil mayormente ofensivo: Ousmane Dembélé (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra).

El 11 ideal del Mundial 2026 según Sofascore.

El francés se quedó con el último escalón del podio de los más valorados de la competición detrás de Lionel Messi (el mejor con 8.79 de valoración) y Kylian Mbappé (8.24). Erling Haaland completó la delantera, mientras que el equipo se completó con Gregor Kobel. El suizo fue el único que entró sin haber estado entre los cuatro mejores de la competición.

Uno de los datos que llama la atención es la presencia de un solo jugador del equipo subcampeón, pero se ve reflejado por la enorme diferencia entre Messi y el resto. Pese a que la albiceleste tuvo al jugador mejor valorado, como puntaje promedio se vio abajo de ocho selecciones. España lideró dicho ranking, seguido por Brasil y Alemania fue quien completó el podio.