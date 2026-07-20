FIFA investigará a Argentina por los incidentes al final del partido con España en el Mundial 2026: qué sucedió

A veces 90 o 120 minutos de fútbol parece poco tiempo para definir un objetivo por el que se espera al menos cuatro años y que puede ser el título más importante en la carrera de un futbolista. En cuanto terminó la final entre Argentina y España por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, hubo algunos incidentes entre los jugadores y la FIFA nombró un instructor para investigar lo sucedido.

Según confirmó la Agencia EFE, el ente iniciará una investigación disciplinaria para analizar lo que sucedió una vez que el árbitro esloveno Slavko Vinčić pitó el final del partido. Los futbolistas argentinos Leandro Paredes, que fue expulsado tras el final, y Nahuel Molina están en el centro de la investigación de FIFA que también analiza a uno de los integrantes del cuerpo técnico albiceleste: Roberto Ayala.

Una vez que terminó el partido, tras la prórroga, los jugadores de España salieron corriendo por todo el terreno de juego del MetLife Stadium de New Jersey festejando el segundo título en una Copa del Mundo para España, gracias al gol de Ferran Torres que decretó el 1-0.

Los ánimos de los argentinos no eran los mejores y el fervor del momento les hizo tomar algunas de las actitudes de los españoles como una provocación. Nahuel Molina golpeó a Rodri Hernández, capitán de España y eso desencadenó una serie de encontronazos entre futbolistas de ambos equipos. Hubo un altercado entre Leandro Paredes y Gavi y al mismo tiempo Roberto Ayala tomó del cuello a Eric García, que también recibió un golpe de Paredes.

🇦🇷Y bueno, como nunca falta...



Leandro Paredes no soportó y quiso pleito después de perder la final. 🙄 pic.twitter.com/PNaIrsIKtI — Sopitas (@sopitas) July 19, 2026

La FIFA analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si actúa de oficio para imponer sanciones a los jugadores de Argentina por lo ocurrido una vez finalizado el encuentro.

Otra de las actitudes de los jugadores albicelestes que puede estar en tela de juicio es que mientras España recibía la Copa del Mundo, estos se acercaron a su público, dándole la espalda a la ceremonia de premiación.

El cruce entre Leandro Paredes y Eric García luego de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos

Con información de EFE