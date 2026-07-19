La fuerte reacción de Leandro Paredes contra Eric García tras la final del Mundial entre España y Argentina
El mediocampista de Boca Juniors se fue encima del defensa del Barcelona tras una supuesta provocación del español, apenas terminó el partido y se consumó el segundo título mundial de la Furia Roja.
La selección de España es la nueva campeona del mundo tras ganarle la final del Mundial 2026 a la dueña de la corona, Argentina, por 1-0 en el Metlife Stadium de New York, con un gol de Ferrán Torres en el inicio del segundo tiempo extra. Y cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić marcó el final del partido, los españoles celebraron y alguno desató la bronca de los argentinos por alguna supuesta provocación.
En particular hubo encontronazo entre el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, y el defensa de Barcelona, Eric García. El argentino lo agarró del cuello y justo intercedió el entrenador Lionel Scaloni para calmar las aguas y separar a los involucrados.
Todo comenzó con una discusión entre García, Borja Iglesias y Nicolás Otamendi. Paredes llegó corriendo y empujó al español, que cayó al suelo y se levantó directo a increpar al argentino por el empujón. Mientras que Iglesias y Otamendi siguieron la discusión apartados.
🇦🇷Y bueno, como nunca falta...— Sopitas (@sopitas) July 19, 2026
Leandro Paredes no soportó y quiso pleito después de perder la final. 🙄 pic.twitter.com/PNaIrsIKtI
García encaró a Paredes, pero antes de que pudiera decirle nada el argentino fue directo a tomarlo del cuello con vehemencia, al tiempo que intercedió Scaloni para apartar al español de la zona.
Otros integrantes del cuerpo técnico y delegación argentina intentaron frenar a Paredes, pero desde atrás apareció Gavi (jugador del Barcelona) y lo intentó sujetar el cuello. A lo que Paredes reaccionó de vuelta, empujó al joven español y lo cinchó fuerte del chaleco cuando cayó al césped.
Pero el alboroto duró poco. Enseguida se metieron integrantes de los dos planteles para separar a los jugadores y poner paños fríos a un conflicto sin sentido. Los españoles continuaron celebrando su segunda estrella, mientras que los argentinos esperaron en la cancha la ceremonia de premiación, con la desolación obvia de haber perdido una final del mundo.
SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
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