"Se ha demostrado que somos un país de fútbol" dijo Trump, que entregará la Copa del Mundo junto a Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó en helicóptero desde su campo de golf al estadio MetLife, cerca de Nueva York, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España. Lo acompaña su esposa, Melania Trump.

El mandatario debe entregar el premio junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino.

Poco antes del partido concedió una entrevista a Fox Sports, donde aclaró que no tiene favoritos pero que "es difícil apostar contra (Lionel) Messi". Añadió que el presidente de Argentina, Javier Milei, “es buen amigo” que “ha hecho un gran trabajo" en el país.

También afirmó que el Mundial ha contribuido a popularizar el "soccer" en Estados Unidos, donde el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano se mantienen como los deportes más seguidos.

"Se ha demostrado que somos un país de fútbol y creo que se va a mantener", aseguró Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobrevoló el estadio MetLife en la final del Mundial 2026. ODD ANDERSEN/AFP

En la tribuna de autoridades también está el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

Con estos últimos dos, Trump mantiene tensiones. El presidente ha amenazado con imponer nuevos aranceles a Canadá, al que acusa de "negligencia deliberada" debido a los incendios forestales que han provocado la llegada de humo y cenizas hasta Estados Unidos, un hecho que genera dudas sobre la calidad del aire que será respirado durante la final del Mundial.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. MANDEL NGAN/AFP

Las relaciones también se mantienen tensas con México debido a la represión contra la inmigración por parte de la administración estadounidense, que amenaza con intervenir militarmente contra los narcotraficantes en México.

EFE y AFP