“Una vergüenza”: finalista de la Copa del Mundo 2026 criticó los precios de las entradas para España-Argentina

Las entradas de reventa para la final del Mundial 2026, en la que España buscará hoy, desde las 16:00, su segunda estrella y Argentina la cuarta, parten desde los 7.000 dólares las más baratas hasta 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos. Estos precios molestaron a gran parte de los hinchas y hubo uno de los finalistas que optó por no quedarse callado.

"Una vergüenza", denunció Borja Iglesias, futbolista de la selección de España, sobre las entradas para acudir al MetLife Stadium en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

El delantero de 33 años, que hoy milita en el Celta de Vigo de la Primera División de España, compartió en sus historias de Instagram la foto de las tribunas con sus respectivos precios y mostró su descontento.

Historia de Instagram de Borja Iglesias. Foto: Instagram

Desde hace algunos días en la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales y solo se ofrecían las conocidas entradas de hospitality, asientos premium con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio. Los boletos más baratos de esta zona cuestan entre 15.000 y 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más premium.

A este dinero hay que sumarle que el transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque hay ómnibus que son opciones más económicas, a 20 dólares.