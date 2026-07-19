España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: de la increíble racha española a la revancha personal de Messi

Las agujas del reloj estaban cada vez más cerca de indicar que se hacían las tres de la mañana. El partido, que había comenzado a las 21:00 había tenido su tiempo reglamentario, alargue y hasta penales. Argentina —que hoy disputará la final del Mundial 2026 ante España— había perdido la definción de la Copa América Centenario 2016 ante Chile y en la redacción del Diario El País solo quedaban dos periodistas: uno, el que escribe.

"Ya está, vamos", fue el diálogo previo a una aparición que nos hizo detenernos. "Voy a escuchar qué dice Messi, vos andá pidiendo un taxi", aunque para hacerlo hubo que terminar esperando un largo rato más porque de la boca del "10" salieron palabras que nos obligaron a volver a sentarnos, prender las computadoras y teclear.

"Ya lo intenté mucho, quería ser campeón con Argentina pero no se dio. Es una decisión tomada". "Se terminó para mí la Selección". "Es increíble pero no se da, ya son cuatro finales las que me han tocado perder. Tres seguidas y la verdad que es una lástima pero tiene que ser así". Esas fueron las frases que confirmaban que Lionel Messi no seguía en la selección argentina y que todavía —más allá de ciertas migraciones que rompen algunos estilos— se puede leer haciendo click aquí.

El lamento de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante Chile en la Copa América 2016. Foto: Archivo.

La hora marca que eran las 03:09 cuando la nota se publicó y aunque pocos —o tal vez no— estarían despiertos a esa hora, seguramente fue de las notas más leídas en ese momento y en las horas posteriores porque uno de los jugadores más importantes de la historia de la Albiceleste daba un paso al costado.

¿Qué une a esa historia de hace 10 años con la final de esta tarde? Que se trata del mismo estadio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ese del que Messi se fue cabizbajo, masticando bronca y afuera de la selección por decisión propia es el mismo que podría verlo bicampeón del mundo con Argentina si supera a España en la definición de la Copa del Mundo.

Un contexto distinto, un rival distinto, un Messi distinto, pero con la misma ilusión de volver a levantar una copa, esa —más allá de que era a nivel continental— que Chile le impidió en una jornada donde incluso la Pulga tuvo la mala fortuna de fallar su penal en la definición.

España también tiene su propia historia

Luego de Sudáfrica 2010 —donde España logró su primer título en un Mundial— nunca más había tenido la posibilidad de definir el trofeo y de hecho nunca más había accedido a las semifinales, lo que se rompió en 2026 con una generación de Luis de la Fuente que roza la perfección.

El hecho de tener un solo gol en contra en todo el certamen y que nada más dejó unidades en su estreno al empatar con Cabo Verde, demuestra que —a priori— no será un rival sencillo para una Argentina motivada por los últimos resultados y por defender el título obtenido en 2022.

Detrás de Unai Simón estará Iker Casillas, de Pau Cubarsí lo hará Carles Puyol, de Rodri el mismísimo Xavi o de Lamine Yamal un Andrés Iniesta que más allá de tener características diferentes presentan una inteligencia superior al estar dentro de la cancha para encontrar los espacios.

Lamine Yamal en el partido entre España y Cabo Verde durante el Mundial 2026. Foto: AFP.

Son todos esos detalles que llevan a que España hoy pase un gran momento y que llegue a la final del Mundial con un reto más que interesante: convertirse en la selección con más partidos consecutivos sin perder en la historia del fútbol, logro en el que ya igualó a Italia al llegar a 37 en la semifinal ante Francia.

Ahora tendrá la meta de superar a la Azzurra y dejar su sello con un registro histórico nada menos que un partido de este calibre donde está en juego el trofeo de la Copa del Mundo lo que, sin duda alguna, vale más que cualquier otra estadística.

España vs. Argentina:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 16:00

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos)

Televisa: DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Paramount+ y Disney+

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Asistentes: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Bastian Dankert (GER) y Nicolás Gallo (COL)