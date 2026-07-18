¡Qué duelo! La final del Mundial entre Argentina y España tendrá al equipo más goleador ante el menos goleado

Hablar de un partido entre Argentina y España siempre tiende a pensar en un partidazo. Pero si a eso se le suma que será en el contexto de un Mundial y además de una final, el marco es inmejorable.

Se enfrentarán dos selecciones de mucho calibre. La que llegó como líder del ranking FIFA (Argentina), se mide con la actual puntera de la clasificación (España) y es una prueba más de lo que se vivirá mañana desde las 16:00 (hora de Uruguay) en el MetLife Stadium de Nueva York.

Pero además, el encuentro tendrá cara a cara a la selección que más goles hizo en la edición 2026 frente a la que menos recibió. Argentina, de la mano de un insaciable Lionel Messi, arriba a este encuentro con 19 goles anotados en siete partidos y más allá de no haber perdido ninguno, lo que más sorprende es el poderío goleador que permitió -por ejemplo- que la Pulga se convierta en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Llegó tres goles abajo de Miroslav Klose y lo igualó en los primeros 67’ que jugó en el certamen luego de hacer un hat-trick ante Argelia en el triunfo por 3-0. Los tantos se siguieron acumulando para llegar a ocho y ellos se sumaron a los de Lautaro Martínez (3), Enzo Fernández (2) y luego los de Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Julián Álvarez.

Pero del otro lado está la que puede ser considerada la “nemesis” de la Albiceleste, la selección menos goleada y que solo recibió un gol en toda la competencia que fue el que Charles de Ketelaere le marcó a Unai Simón, que también fue hombre récord.

El guardameta de Athletic Bilbao consiguió el registro histórico de pasar más minutos sin recibir goles en Mundiales al llegar a los 650 superando la marca del italiano Walter Zenga (517’). Fueron seis los partidos que pasaron sin goles entre el cierre de la fase de grupos del Mundial 2022 y el encuentro de cuartos de final de la competencia actual.

España, al recibir un solo gol, podría ser la selección campeona con menos tantos sufridos, registro que tienen Francia (1998), Italia (2006) y la propia España (2010) al sufrir dos tantos.