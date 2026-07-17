Scaloni, el alumno de De La Fuente que lo retará en la final del Mundial: el vínculo personal y el club que los une

Las historias de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente tienen mucho en común. Criticados por "falta de nombre" al momento de asumir a sus respectivas selecciones, debieron hacer oídos sordos y hacen lo que mejor saben: entrenar. Así fue que se ganaron a propios y extraños al frente de Argentina y España, respectivamente.

Ayudante técnico de Jorge Sampaoli y con breve pasado por la Sub 20 de la Albiceleste, Scaloni asumió en la mayor como una a puesta y se convirtió en uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol de la vecina orilla. La historia de De La Fuente tiene muchas similitudes tras pasar una vida en las divisiones formativas —salvo un breve pasaje de 11 partidos en el plantel principal de Alavés— porque asumió en la Sub 19 de España, pasó por la Sub 21 hasta que le tocó la chance de asumir en la mayor.

Un Torneo de la Alcudia (Sub 20), dos Copas América, una Finalissima y un Mundial (con la mayor) fue el legado de Scaloni, al que De La Fuente tiene poco por envidiarle tras ganar la Eurocopa Sub 19, la Eurocopa Sub 21, la medalla de plata con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos 2020 y luego la Liga de Naciones y Eurocopa con la mayor. Eso sí, al español le falta la Copa del Mundo, aunque podría alcanzarla este domingo.

Precisamente, el partido del próximo 19 de julio (16:00) en el MetLife Stadium los tendrá cara a cara con la particularidad de que mucho de lo que hoy muestra Lionel Scaloni, lo puede haber heredado de Luis de la Fuente quien —literal— fue profesor del argentino.

"Además de haberlo tenido como profesor durante mi curso de entrenador, mantenía con Luis una relación especial porque, francamente, aprecio su cercanía y su forma de ser. El destino ha querido que, hoy, nos reencontremos en una final", sostuvo el argentino tras el triunfo ante Inglaterra que aseguró la final contra España que horas antes ya había vencido a Francia.

"Al principio fue bastante criticado, porque también llegaba con poco bagaje, decían algunos, pero tuvo la 'mala fortuna' de ser campeón de América y del mundo con Argentina", sostuvo en tono de broma De La Fuente hace un par de años y agregó: "Es un gran entrenador, una gran persona y un excelente gestor de grupo".

Lionel Scaloni durante el curso de entrenador que dictaba Luis de la Fuente. Foto: EFE.

Radicado en España, con esposa nacida en dicho país, e hijos, Scaloni hizo sus estudios para ser entrenador en el Viejo Continente y allí se cruzo con De La Fuente que fue su mentor ya que por ese entonces era uno de los técnicos de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). En el marco de los cursos UEFA PRO, en 2017, se forjó un vínculo que tal vez podrá desgastarse por 90 minutos (o 120), pero que será difícil de quebrar.

Y más allá de lo que puedan decir ellos, el mejor ejemplo es de un tercero: Ginés Melendez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF cuando Lionel Scaloni apostó a conseguir la máxima titulación de técnicos existente en el fútbol internacional.

En diálogo con EFE, afirmó: "Recuerdo ver en el curso en primera fila a Scaloni, a Leo Franco y a Montse Tomé, que luego fue la entrenadora española del equipo femenino. Luis de la Fuente era profesor de táctica y sistemas de juego, fue una época maravillosa. Es un placer verlos en la final este domingo en los bancos de suplentes. Me alegro mucho por Luis de la Fuente, es el mejor de todos, sabe hacer grupo y elegir a los mejores. Ser seleccionador es un mundo diferente al de entrenador del día a día. La selección requiere gestión, saber recuperar a los jugadores que llegan castigados físicamente durante el año, manejo de vestuario. Luis es el número uno", subrayó Ginés Meléndez.

Y no es el único vínculo que guardan ya que ambos —como lo hizo saber el propio club— tuvieron pasaje por cuerpos técnicos del Sevilla. "Del banquillo del Sevilla a disputar la final de un Mundial", expresó el club andaluz en redes sociales con fotos de ambos durante sus respectivos pasajes.

Del banquillo del Sevilla FC… a disputar una final del Mundial 🇪🇸🇦🇷



Luis de la Fuente 🫱🏻‍🫲🏼 Lionel Scaloni ❤️🤍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0LM4iZVSYN — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 16, 2026

De La Fuente, además de ser jugador, fue entrenador de formativas entre 2001 y 2005 y dirigió —por ejemplo— a jugadores como Jesús Navas, Sergio Ramos o el recordado Antonio Puerta, mientras que 10 años después de su salida llegó Scaloni junto a Sampaoli ya que era su ayudante técnico. El diario AS recuerda que ese Sevilla "rompió el récord de puntos en una primera vuelta de Liga y su trayecto en la Champions fue inmaculado hasta que el Leicester se cruzó en su camino" y poco después ambos se marcharon a la selección de Argentina y el resto es historia conocida.