FIFA entregará un premio inédito para cada uno de los jugadores que salgan campeones del Mundial 2026

FIFA entregará a los campeones del Mundial 2026, un premio inédito. Tal y como se hace en ligas estadounidenses como la NBA y la NFL, el organismo que regula el fútbol internacional condecorará a los jugadores que levanten el trofeo con anillos de campeón personalizados, además de las tradicionales medallas.

Habrá 2026 ejemplares, 30 para los campeones del mundo, mientras que los 1996 restantes se pondrán a la venta para el público en general, por un precio aún no confirmado. En la ceremonia de premiación se le entregará provisoriamente uno al capitán y al entrenador del equipo campeón. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios.

Una de las caras mostrará el trofeo de la Copa del Mundo y la otra será personalizada para el equipo ganador. En la parte interior del anillo, se mostrará el número de la edición que demuestra ser una pieza única en el mundo.

🚨URGENTE - FIFA acaba de anunciar que os jogadores da seleção que ganhar a Copa do Mundo irão receber anéis comemorativos exclusivos pic.twitter.com/nPifsVXq4b — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 16, 2026

El Montreal Hockey Club fue el pionero de esta tradición, cuando encargó en 1893 ese recuerdo para los jugadores, luego de haber ganado la Stanley Cup. La NHL incorporó la distinción en 1960, pero la NHL comenzó a usarlos en 1922, cuando los New York Yankees ganaron la Serie Mundial.

La NFL y la MLB (beisbol) entregan también anillos a los segundos, ya que en Estados Unidos no se estila condecorar con medallas, ni al equipo campeón, ni al subcampeón. Esta distinción marca un gran valor en el mundo de los coleccionistas que han llegado a pagar más 250 mil dólares por un anillo de Super Bowl.

España y Argentina tendrán la chance de este domingo en la final del torneo a disputarse en Nueva York convertirse en los primeros en obtener esta distinción, que FIFA buscará mantener a partir de las próximas ediciones de la Copa del Mundo.