Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: día, hora, dónde ver y todo lo que hay que saber

El Mundial 2026 entra en su recta final y, antes de la gran definición entre España y Argentina, se disputará el tradicional partido por el tercer puesto. Francia e Inglaterra, que quedaron a las puertas de la final, buscarán despedirse del torneo con una victoria y la medalla de bronce.

El encuentro se jugará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que recibirá el penúltimo partido del Mundial. El inicio está previsto para las 18:00 horas de Uruguay y Argentina (17:00 de Miami).

Francia llegó a esta instancia luego de caer 2-0 frente a España en la primera semifinal, mientras que Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina en un partido muy parejo que se definió en favor de la Albiceleste.

Ahora, ambos seleccionados intentarán cerrar su participación en el torneo con una alegría y subirse al último escalón del podio.

Aunque suele ser un encuentro de consuelo para los equipos que soñaban con disputar la final, el partido por el tercer lugar mantiene un importante valor deportivo e histórico.

Además de la medalla de bronce, las selecciones sumarán puntos para el ranking FIFA y un premio económico superior al del resto de los participantes que quedaron eliminados en instancias anteriores.

Mundial 2026: Kylian Mbappé será titular en Francia ante Noruega y Haaland esperará en el banco. Foto: AFP

Francia vs. Inglaterra: día, hora y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia vs. Inglaterra.

Tercer puesto del Mundial 2026.

Día: Sábado 18 de julio.

Hora: 18:00 de Uruguay y Argentina (17:00 de Miami).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Dónde ver: El encuentro podrá seguirse a través de las señales con derechos oficiales de la Copa del Mundo y sus respectivas plataformas de streaming en Uruguay (DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Paramount+).

Será la última presentación de franceses e ingleses en el Mundial 2026, un cruce entre dos potencias europeas que buscarán terminar el certamen con una victoria antes de que España y Argentina definan al nuevo campeón del mundo el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.