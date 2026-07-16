La historia de la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal contada por el fotógrafo que capturó el momento

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El choque será la primera vez que se vean frente a frente en un campo de juego Lionel Messi y Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol mundial que se considera como el sucesor del rosarino. No será, no obstante, la primera vez que la vida cruza sus caminos, y prueba de ello es la foto de Messi bañando a Lamine Yamal que ha causado furor en las horas previas al partido que definirá al próximo campeón del mundo.

La curiosa imagen que dio la vuelta al mundo fue tomada en 2007, cuando Messi estaba llamado a ser la próxima gran figura del fútbol, como hoy le ocurre al español de 19 años.

La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal

Las fotos las sacó el fotógrafo Joan Monfort para un calendario solidario del diario Sport, en colaboración con la Fundación del Barça y con Unicef. “Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”, dijo el artífice de la fotografía que comenzaron a recorrer el mundo cuando ese pequeño niño comenzó a romperla jugando al fútbol al máximo nivel, tanto en su club como en la selección.

El calendario destacaba en cada mes a un jugador del Barcelona junto a niños y las fotos se tomaron en noviembre de 2007. Lo llamativo es que los niños los "proporcionó" Unicef, no el propio club, aunque a la postre el pequeño terminaría formándose y debutando profesionalmente como azulgrana. Sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, anotaron a Yamal en el sorteo para la iniciativa de la ONG, y el destino quiso que posara junto a Messi.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal bebé. Foto: Joan Monfort (Fundación del Barça)

El fotógrafo y Oriol Canals, en aquel entonces responsable de marketing del diario deportivo, preparaban el set y los futbolistas azulgranas iban ingresando para las fotos. "Messi fue extremadamente tímido, algo tenso y muy prudente, e incluso le costó coger al niño. O así lo percibí. Pero cuando Joan sacó un patito, empezaron a reír y fue todo más fácil. Ahora, con tres hijos y veinte años más sería diferente", relató Canals recordando aquel momento, en diálogo con El País de Madrid.

“Fue una casualidad de la vida. En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que solo se da una vez”, confesó el fotógrafo al mismo medio español.

La curiosa idea de la fotografía se le ocurrió la tarde anterior a Monfort, mientras bañaba a su hija. "¿Por qué no llevo el barreño (bañador) y que lo bañe el futbolista?", pensó en aquel entonces, según recuerda.

Lionel Messi vs. Lamine Yamal: enfrentados por el título del Mundial 2026

El choque del próximo domingo vuelve a cruzar a Messi con el niño que una vez tuvo en brazos, pero ahora para disputar nada menos que un campeonato mundial. El argentino va por su segundo título, buscando defender la corona obtenida en Qatar 2022. Será su tercera final, contando la que se le escapó en los últimos minutos ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

Por su parte, el joven Yamal va por su primera final y su primer título mundialista. Con tan solo 19 años, ya sabe lo que es ser campeón de Europa, y ahora va por todo el planeta.

Lionel Messi y Lamine Yamal con las camisetas de Argentina y España, respectivamente. Foto: AFP/Canva.

Hasta ahora, Messi ha demostrado un mejor nivel en este Mundial, con ocho goles en lo que lleva disputado del torneo. Por su parte, Lamine tiene solo un gol anotado, pero ha sido influyente en el recorrido de La Roja para llegar hasta la final.