De Felippe, DT y combatiente de Malvinas: "El deporte no cambia la historia, pero ayuda a sanar emociones vivas"

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron", escribió Omar De Felippe, veterano excombatiente de las Malvinas.

"El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas", añadió el entrenador de 64 años en su cuenta de X un rato después de la hazaña de la selección argentina al dar vuelta el encuentro con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Hay partidos que trascienden el fútbol.

Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron.

El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas. pic.twitter.com/1PfrikGTtF — Omar De Felippe (@OmarDeFelippeDT) July 15, 2026

En diciembre de 1981, en plena dictadura militar, Omar tenía 19 años. Jugaba en la Tercera División de Huracán y lo movía jugar al fútbol. De Felippe era soldado y estaba por llegar a la Primera. Hasta que en abril, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien gobernaba, anunció la toma de las Islas Malvinas y el inicio del conflicto bélico. Y allí fue el actual DT, que varias veces dijo que "el fútbol le salvó la vida", porque cuando no comían y pasan frío, solo pensaba en eso.

Omar De Felippe, DT de Central Córdoba. Foto: Twitter y Prensa Central Córdoba.

“La verdad es que no comemos bien y como también sabrás, hace un frío de locos. Ya estamos cansados de estar acá y esperar que los ingleses traten de tomar las islas. Lo que queremos es que si no se arregla, que vengan así los reventemos o nos revientan”, le escribió De Felippe a su amigo Claudio Morresi desde las Islas Malvinas el 21 de mayo de 1982.

Omar, que estuvo en el campo de batalla hasta el día de la rendición argentina, integraba la clase 62, acompañado de otros nueve futbolistas que también combatieron en Malvinas.

Al finalizar la guerra, retomó su carrera: jugó dos temporadas en Huracán, para luego fichar en Arsenal, Once Caldas, Villa Mitre, Rosario y Olimpo. Como entrenador estuvo al mando de Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez, Newell’s y Atlético Tucumán.

Su carrera como entrenador

Pese a que actualmente se encuentra sin equipo, dirigió a Central Córdoba y lo sacó campeón de la Copa Argentina 2024, instancia en la que lo apodaron el "prócer" de Santiago del Estero, ciudad en la que está ubicada el club, que parecía condenado al descenso, gritara por primera vez el dale campeón.

De hecho, De Felippe ya tiene tres ascensos en su espalda. Hizo resurgir de las cenizas a Olimpo, logró el ascenso a Primera y en 2011 consiguió un histórico cuarto puesto. Más tarde, en Quilmes, reemplazó a Caruso Lombardo, enhebró 7 victorias y fue subcampeón de River en el campeonato de Primera B Nacional 2012/2013. Al año siguiente, en Primera, terminó quinto.

Luego, fue el mismo entrenador el que le dio la inyección anímica justa a Independiente para conseguir el ascenso a Primera en 2014 luego de su histórico descenso. Hizo historia en Ecuador, consagrando a Emelec como tricampeón, algo inédito para ese club.

