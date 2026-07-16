Lionel Messi igualó un nuevo récord histórico y se sumó a un selecto grupo en el que aparece Walter Gargano

Lionel Messi volvió a escribir una página más en la historia de los Mundiales. En la agónica victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, el capitán albiceleste no convirtió, pero fue el gran conductor de la remontada al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar la clasificación a la final.

Esa actuación le permitió ingresar a un grupo verdaderamente exclusivo: el de los futbolistas que lograron dar dos o más asistencias en una semifinal de un Mundial. Apenas ocho jugadores lo consiguieron desde la creación del torneo.

El listado está encabezado por Fritz Walter, figura de Alemania Federal en el Mundial de 1954, y por el húngaro József Budai II, quienes repartieron tres asistencias cada uno en las semifinales de aquella edición.

Detrás aparecen Messi, con sus dos pases de gol frente a Inglaterra, junto a otras leyendas como Didi (Brasil, 1958), Mário Zagallo (Brasil, 1962), Tostão (Brasil, 1970), Philipp Lahm (Alemania, 2014) y un representante uruguayo: Walter Gargano.

El mediocampista celeste logró esa marca en la inolvidable semifinal de Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos. A pesar de la derrota 3-2, Gargano asistió en los dos goles uruguayos, ambos convertidos por Diego Forlán, en una actuación que quedó registrada entre las mejores desde el punto de vista estadístico para un futbolista uruguayo en una semifinal mundialista.

El nuevo hito de Messi también se suma a otra marca alcanzada en este Mundial. Con las dos asistencias frente a Inglaterra llegó a 12 pases de gol en la historia de las Copas del Mundo, ampliando su récord absoluto como máximo asistidor del torneo y reafirmando su influencia en las instancias decisivas, donde acumula la mayor cantidad de asistencias registradas en fases eliminatorias.

Lionel Messi celebra. Foto: @AFASeleccionEN.

Los jugadores con dos o más asistencias en una semifinal mundialista:

Fritz Walter (Alemania) — 3 asistencias (1954)

József Budai II (Hungría) — 3 (1954)

Lionel Messi (Argentina) — 2 (2026)

Didi (Brasil) — 2 (1958)

Mário Zagallo (Brasil) — 2 (1962)

Tostão (Brasil) — 2 (1970)

Walter Gargano (Uruguay) — 2 (2010)**

Philipp Lahm (Alemania) — 2 (2014)

Para Uruguay, la presencia de Gargano en ese selecto grupo mantiene vigente un registro que durante 16 años compartieron muy pocos futbolistas y que ahora suma un nuevo integrante con Messi, quien buscará coronar su extraordinario Mundial en la final frente a España.