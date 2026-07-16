Lionel Messi destacó la importancia de la victoria de Argentina frente a Inglaterra: "No era un partido más"

Lionel Messi, que jugará su tercera final de un Mundial el próximo domingo, volvió a ser clave en la remontada argentina frente a Inglaterra. Primero con una asistencia para Enzo Fernández que puso el empate y luego con un centro preciso a la cabeza de Lautaro Martínez que selló la remontada, el actual jugador del Inter de Miami volvió a ser importante en una victoria frente a los ingleses que catalogó como un partido "especial", que "no era un partido más".

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el ´10´ de la albiceleste destacó: "Nos llena de placer darle esta felicidad a la gente. Creo que hoy no era un partido más, era un partido muy especial para todos los argentinos. Era el que no queríamos perder y por suerte pudimos darles una alegría más", dijo Messi en contraposición a lo que señalaron tanto Lionel Scaloni como Thomas Tuchel en horas previas al encuentro -ambos restaron importancia al carácter histórico del duelo entre ambas selecciones-.

Messi tuvo su primera final en el año 2014, cuando cayó frente a Alemania, ocho años después (2022) pudo consagrarse en Qatar, y ahora jugará nuevamente el partido decisivo: "No es fácil jugar una nueva final del mundo, en la previa parecía complicado que pudiéramos llegar a repetir, pero lo que tiene este grupo de jugadores es que nunca deja de creer".

"Recién lo decía, llegábamos con muchas dudas. Muchos cuestionaban nuestro rendimiento, yo nunca lo dudé, nunca se me pasó por la cabeza el no estar entre los cuatro, porque conozco a este grupo desde adentro y sé de lo que es capaz", agregó el máximo goleador y asistidor de la historia de los Mundiales. "Sabía que, cuando este grupo está junto, saca algo especial que tiene, que se transforma todo y que íbamos a competir como lo estábamos haciendo" declaró.

Por último, el capitán de la selección, que enfrentará a España el próximo domingo (16:00), se mostró satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento: "Yo ya no puedo pedir más, soy un agradecido por todo lo que me dio, en lo deportivo y en lo personal".

"La verdad es que es difícil, llego cansado, veo a todos mis compañeros dejando el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos", confesó Messi. Pero agregó que a pesar de que "el grupo viene haciendo un desgaste enorme", están a 90 minutos de ser bicampeones del mundo: "Queda un pasito más, queda un partido más y lo vamos a seguir intentando, la vamos a seguir peleando", sentenció.