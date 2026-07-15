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El País Ovación Mundial

Mundial 2026: mirá la emoción de Lionel Messi ni bien finalizó la remontada de Argentina sobre Inglaterra

El astro argentino de 39 años llevó a cabo una gran jugada en el final del partido para que Lautaro Martínez anotara el gol que le diera el pase al duelo decisivo por la Copa del Mundo.

El País
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15/07/2026, 18:57
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Lionel Messi celebra el pasaje a la final de la selección de Argentina.
Lionel Messi celebra el pasaje a la final de la selección de Argentina.
Foto: EFE.

Desde un principio se supo que el choque entre Inglaterra y Argentina no era una simple semifinal de un Mundial. Había mucho por detrás, temas políticos y una gran rivalidad entre los dos países. Aparte, la Albiceleste comenzó abajo en el marcador, lo remontó y tras pitazo final Lionel Messi se desahogó.

La historia comenzó de forma torcida para el elenco que conduce técnicamente Lionel Scaloni, debido a que en el minuto 55 perdía por 1-0 debido al tanto del extremo Anthony Gordon. Desde ese momento Inglaterra se dedicó a defenderse y les dio la iniciativa a los vigentes campeones del mundo.

Cuando faltaban cinco minutos para el final de la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026, Enzo Fernández sacó un potente disparo de media distancia para vencer la resistencia de Jordan Pickford y generó una explosión en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos.

Ya en los minutos de descuento faltaba algo que, podría decirse, es casi habitual en la Albiceleste y es una genialidad de Messi. La Pulga de 39 años desbordó, levantó un espectacular centro con la derecha (su supuesta pierna inhábil) para que Lautaro Martínez decretara el 2-1 final.

En ese sentido, el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del encuentro y, en ese momento, Messi quedó arrodillado en el suelo festejando. Fue un momento de desahogo donde el capitán de la selección de Argentina sacó todo para afuera.

A su vez, vinieron varios compañeros del banco de los suplentes a abrazarlo por la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026 y la gran victoria desde atrás sobre la selección de Inglaterra.

Incluso cuando todos sus compañeros festejaban en la cancha y cantaban con los hinchas que se encontraban en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, Messi quedó sentado en el piso disfrutando ese histórico momento. Porque la Pulga logró el pasaje a su tercera final por una Copa del Mundo.

Cuando se juega la final del Mundial 2026

Tras la gran victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra quedó resulta la final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Será entre los vigentes campeones del mundo ante España este domingo en el MetLife Stadium en New Jersey, a partir de la hora 16:00.

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