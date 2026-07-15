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El País Ovación Mundial

De la guerra de las Malvinas a la jugada de Leo Messi: los memes de la remontada de Argentina sobre Inglaterra

La Albiceleste se quedó con el triunfo sobre el combinado británico para sellar su pasaje a la final en New Jersey del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El País
El País
15/07/2026, 18:03
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Lionel Messi celebra.
Lionel Messi celebra.
Foto: @AFASeleccionEN.

Una nueva edición de una noche épica de Argentina porque el equipo de Lionel Messi selló un histórico triunfo: derrotó, desde atrás, 2-1 a Inglaterra en Atlanta. De esta manera, logró su pasaje a la final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Se trató de una gran remontada la que llevó a cabo el equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni porque la selección inglesa se puso arriba en el tanteador en el minuto 55 por Anthony Gordon. A partir de ahí, fue todo de la vigente campeona del mundo.

Mirá el festejo de los hinchas argentinos en Uruguay tras la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026

Cuando faltaban cinco minutos para el final del encuentro, Enzo Fernández sacó un potente disparo de media distancia para vencer la resistencia de Jordan Pickford y generó una explosión en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos.

Ya se jugaban los minutos de descuento y faltaba lo mejor: la genialidad de Messi. Si bien antes de su jugada hubo un tiro en el palo de Alexis Mac Allister, la Pulga de 39 años llevó a cabo una acción increíble por banda derecha y levantó un centro con su pierna menos hábil (la derecha) para que Lautaro Martínez, de cabeza, estampara el 2-1 en el 90+2.

Más allá de ser una semifinal por la Copa del Mundo, el choque entre Inglaterra y Argentina generó mucho adentro y afuera de la cancha. Tal es así que las redes sociales se hicieron eco de esto y crearon una enorme cantidad de memes.

Algunos fueron desde cómo España esperaba a su rival en la final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos al supuesto apoyo masivo a la selección inglesa para vencer a los vigentes campeones.

Otro tema que se tocó fue el de las Malvinas por la guerra entre Argentina y el Reino Unido. "A recuperar las Malvinas", escribió uno de los usuarios.

A continuación los memes

Cuando se juega la final del Mundial 2026

Tras la gran victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra quedó resulta la final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Se disputará este domingo en el MetLife Stadium en New Jersey.

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