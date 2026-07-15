De la guerra de las Malvinas a la jugada de Leo Messi: los memes de la remontada de Argentina sobre Inglaterra

Una nueva edición de una noche épica de Argentina porque el equipo de Lionel Messi selló un histórico triunfo: derrotó, desde atrás, 2-1 a Inglaterra en Atlanta. De esta manera, logró su pasaje a la final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Se trató de una gran remontada la que llevó a cabo el equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni porque la selección inglesa se puso arriba en el tanteador en el minuto 55 por Anthony Gordon. A partir de ahí, fue todo de la vigente campeona del mundo.

Cuando faltaban cinco minutos para el final del encuentro, Enzo Fernández sacó un potente disparo de media distancia para vencer la resistencia de Jordan Pickford y generó una explosión en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos.

Ya se jugaban los minutos de descuento y faltaba lo mejor: la genialidad de Messi. Si bien antes de su jugada hubo un tiro en el palo de Alexis Mac Allister, la Pulga de 39 años llevó a cabo una acción increíble por banda derecha y levantó un centro con su pierna menos hábil (la derecha) para que Lautaro Martínez, de cabeza, estampara el 2-1 en el 90+2.

Más allá de ser una semifinal por la Copa del Mundo, el choque entre Inglaterra y Argentina generó mucho adentro y afuera de la cancha. Tal es así que las redes sociales se hicieron eco de esto y crearon una enorme cantidad de memes.

Algunos fueron desde cómo España esperaba a su rival en la final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos al supuesto apoyo masivo a la selección inglesa para vencer a los vigentes campeones.

Otro tema que se tocó fue el de las Malvinas por la guerra entre Argentina y el Reino Unido. "A recuperar las Malvinas", escribió uno de los usuarios.

A continuación los memes

Esta noche Argentina vs Inglaterra: pic.twitter.com/mLdaB5ewiv — Murcia con Limón (@MurciaConLimon) July 15, 2026

Somos Latinoamericanos y tenemos que apoyar a Argentina



*Yo, el día de hoy apoyando con todo a Inglaterra* pic.twitter.com/SIdog9Isue — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) July 15, 2026

A RECUPERAR LAS MALVINAS pic.twitter.com/v5j2V0QQ9s — karen (@killmyaffairs) July 12, 2026

ES SOLO UN PARTIDO AHORA ARGENTINA-INGLATERRA pic.twitter.com/zwW26CnqIt — Camila (@CamilaRuiizz) July 15, 2026

Cuando se juega la final del Mundial 2026

Tras la gran victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra quedó resulta la final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Se disputará este domingo en el MetLife Stadium en New Jersey.

