“Al mundo ya le saltó la ficha”: el video motivacional de Argentina antes de jugar con Inglaterra en el Mundial 2026

“Y ya lo ve/ Y ya lo ve/ ¡El que no salta es un inglés!”, es una canción que ha trascendido generaciones y que se entona antes, durante y después de cada partido de la selección de Argentina que este miércoles enfrente a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El hit sonó en la noche de Kansas, el sábado, cuando la albiceleste venció 3-1 a Suiza y sacó el pasaje a la semi, en la que se encontrará justamente con los Tres Leones.

“Es sólo un partido de fútbol”, advirtió Lionel Scaloni, el entrenador de Arentina, minutos después de la sexta victoria de su equipo en este Mundial, a sabiendas de que el cruce con los británicos remite, inevitablemente, a la Guerra de Malvinas, en 1982. Jordan Pickford, arquero del conjunto europeo, también había sido consultado al respecto y manifestó estar de acuerdo con Scaloni.

En la noche de este martes, de cara al duelo que comenzará este miércoles a las 16:00 la Asociación del Fútbol Argentino publicó desde la cuenta oficial de la selección un video alusivo al cruce con los ingleses. “Salten todos” fue el disparador del mismo, en consonancia con uno de los himnos de la tribuna.

“Salten, salten todos para ganarle al que no salta”, comienza el spot, que incluye referencias tanto a Lionel Messi, figura del equipo y líder de la tabla de goleadores de este Mundial (con ocho tantos), como a Diego Armando Maradona, de icónica y consagratoria actuación frente a los británicos en el cruce de cuartos de final del Mundial de México 1986.

“Salten desde donde estén, porque estamos en semis con ocho goles de Leo, y al mundo ya le saltó la ficha”, menciona la voz en off en uno de los pasajes del video, en el que también alude a la Mano de Dios de Maradona, con la frase “salten por la historia, como saltó alguna vez aquel 10, que esta tierra se la banca”.

“Salten. Que si te caes, este equipo nunca te va a dejar tirado”, cita el locutor, en clara señal a aquella respuesta de Messi luego de la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita, en el inicio del Mundial de Qatar 2022. En esa línea, sobre la búsqueda de revalidar el título del mundo, sentencia que “a la cancha salta un equipo que va a dejar todo para volverlo a intentar”.

Los posibles enfrentamientos entre hinchas argentinos e ingleses generan alerta y copan la agenda, ya que el partido que se disputará en el estadio donde habitualmente es local Atlanta United está considerado como un evento de “alto riesgo”.

Por eso, tanto el lunes como el martes hubo reuniones entre representantes de seguridad del Georgia (estado donde se disputa el encuentro), Florida (en Miami también hay miles de hinchas, pese a la distancia), miembros del FBI y organismos de seguridad de Argentina e Inglaterra.

Con información de La Nación / GDA