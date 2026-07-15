Manuel Ugarte fue operado con éxito de la lesión que sufrió en el Mundial y comienza su recuperación con el United

Manchester United confirmó este miércoles que Manuel Ugarte ha sido operado con éxito de una lesión de ligamentos en la rodilla, sufrida durante en el partido de la selección Uruguay ante España en el Mundial 2026.

Manuel Ugarte sale lesionado en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

"Ugarte comenzará ahora la fase de rehabilitación y será supervisado minuciosamente por el cuerpo médico y el equipo de rendimiento del club", anunció el club inglés a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Y deseó un pronto regreso al volante de 25 años: "Todos en el Manchester United le deseamos a Manuel una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento".

On the comeback trail.



Wishing you all the best with your recovery, @ManuUgarte8 — we'll be with you every step of the way 🙏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

"Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso; sin duda cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae", expresó Ugarte al pronunciarse en redes, días después de sufrir la lesión.

El formado en Fénix, que fue titular en los tres partidos de Uruguay en el Mundial, sufrió la lesión en un momento clave de su carrera, donde el mediocampista debía decidir sobre su futuro, al no ser considerado en Manchester United desde la llegada de Michael Carrick a la dirección técnica de los Diablos Rojos, que le buscan salida, pero la lesión dificulta colocarlo en el mercado.

Se manejaban opciones del fútbol español e italiano, más alguna otra posibilidad. Previamente el jugador había descartado ofertas del fútbol turco y árabe, buscando continuar su carrera en el fútbol de primer nivel.

