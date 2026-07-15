Mirá como viven los hinchas argentinos en Uruguay la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 despertó más allá de un duelo futbolístico, un sentimiento especial para los albicelestes, por todo el conflicto que nació ante los británicos por las Islas Malvinas. Los argentinos que están en Montevideo vivieron juntos el partido, despertando un encuentro cargado de pasión.

Lotus vio la jugada, organizó un Fan Fest para los miles de hinchas del vecino país que están en la capital uruguaya y los albicelestes no fallaron. Metieron una imponente cantidad de personas en el local, con bombos y cánticos que ambientaron el duelo junto a luces celestes que le dieron un toque a la fiesta bien argentino.

Camisetas en alusión a Diego Maradona y símbolos en representación a las Malvinas fueron las banderas y camisetas que resaltaron entre tanto celeste y blanco. Esta iniciativa Lotus ya la había implementado para otros partidos de Argentina, pero la importancia del partido ante los ingleses elevó el interés, no solo del argentino, sino además de uruguayos que bancaron a la selección de Lionel Scaloni en este duelo tan especial.

En Atlanta el hincha argentino se hizo sentir en un deslucido primer tiempo, donde ambas selecciones terminaron empatadas 0-0. Pero también desde el exterior llegó fuertemente el apoyo, con eventos en todas partes del mundo que decoraron el marco de un partido con muchísima historia, no solo por lo futbolístico —que tiene varios enfrentamientos pesados— sino también por lo social.

El entretiempo tuvo tiempo para que los hinchas tomen aire, pero el hincha no bajó su intensidad, ni su aliento. La cadena de bombos siguió alentando por el equipo en el patio interior de local, entonando distintas canciones de la barra de aliento albiceleste.