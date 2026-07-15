"Triunfo para siempre", "remontadísima" y "arrogancia argentina": medios internacionales tras la semifinal

Argentina volvió a ganar con épica. Derrotó en un partido muy especial a Inglaterra y volverá a jugar la final del Mundial, por segunda vez consecutiva. Los medios del planeta hicieron enfasis en la "Remontadísima" como título el Diario Marca de España.

"Un triunfo para siempre" tituló La Nación tras la victoria heroica que depositó a los albicelestes en una nueva definición de la Copa del Mundo.

"El equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final y revirtió el resultado en siete minutos, con un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo adicionado. La selección mostró desde el comienzo una imagen más sólida que en sus últimas presentaciones. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo, aunque le costó transformar ese control en situaciones de peligro. Inglaterra, por su parte, apostó a esperar y solo inquietó con dos acciones de pelota parada que encontraron una buena respuesta de Emiliano Martínez", señaló e medio argentino.

El título de La Nación del triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

En España ya palpitan la final ante Argentina y el Diario Marca recordó la frustrada Finalissima con su título que hace énfasis en la "Remontadísima de Argentina". "Habrá Finalíssima. Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del mundo", señaló el medio madrileño.

El título del Diario Marca tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

Además se deshizo en elogios con el corazón de la albiceleste: "Fue alucinante cómo, desde el corazón y el fútbol, esta Selección albiceleste remontó en sólo siete minutos el resultado en un partido muy caliente, pero merecidamente ganado por Argentina, que tiene más corazón, más amor... quizá no mucho más fútbol, pero es un equipo de leyenda. Histórico. La Roja deberá jugar mucho y competir cien veces más para derrocar a la vigente campeona el domingo.

El análisis del partido se entiende desde la emoción. No era un partido normal y no lo fue. Se jugaba con el cuchillo entre los dientes, en especial, Argentina, que empezó a marcar el terreno con dos mamporros de Leandro Paredes a Jude y Anderson. Era una declaración de intenciones".

Por esa misma vía fue Mundo Deportivo. El medio catalán también recordó la final entre el campeón de Europa y el de América y resaltó la "enésima remontada de Argentina".

Por supuesto que la actuación de Messi resaltó en la crónica del medio vinculado al Barcelona: "Argentina ha logrado una nueva remontada tras un papel espectacular de Leo Messi. Tras una primera mitad sin ser demasiado protagonista y recibir el gol en contra, el '10' se ha echado el equipo a la espalda y ha repartido dos asistencias clave para lograr la remontada."

El título de Mundo Deportivo de la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

El medio inglés, The Sun, dejó de lado lo deportivo. Más allá de mencionar la eliminación de Inglaterra, polemizó con el festejo de los jugadores enseñando una bandera que las Malvinas son argentinas.

La repercusión de The Sun a la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

En su titular utilizó un término despectivo para referirse a los argentinos (Argie) que surgió durante la guerra de las Malvinas, resaltando su "arrogancia". "Enfado al jugadores argentinos celebrar con un cartel de 'las Malvinas son suyas' luego de eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo", señaló The Sun.

En cambio The Guardian se centró en lo deportivo. Tituló: "Corazones rotos después del dramático doblete en el final, por un cupo en la final del Mundial".

Repercusiones de The Guardian tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

Globo Esporte de Brasil también se deshizo en elogios con el "10" argentino: "Quien tiene a Messi, tiene todo" titulo el medio brasileño y destacó la "remontada heroica y el cupo en la final".

"Una remontada que salió del alma de Argentina. De Messi y de un equipo de repertorio con respeto, con autoridad la Scaloneta venció a Inglaterra por 2-1. El guión de este tenso partido fue para desesperar a cualquier inglés y enloquecer argentinos por todo el planeto", destacó Globo Esporte.