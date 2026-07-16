Coronados de gloria: Inglaterra sufrió lo que intentó imitar de Argentina que sumó una nueva épica en el Mundial

Los jugadores argentinos no cantaron el himno, lo gritaron. Miraron al frente como conectándose con cada hincha que sentía lo mismo y se alimentaron de una energía colectiva. No fue un partido más, aunque Lionel Scaloni haya dicho que era solo fútbol. En la previa ese era el mensaje más sano, porque los futbolistas de Argentina e Inglaterra no iban a cambiar en 90, 120 minutos o en penales, lo que pasó hace 44 años y durante 74 días en una guerra desigual. Pero sí podían valerse de ese orgullo para hacerle frente a una nueva semifinal de una Copa del Mundo.

Estos jugadores crecieron mirando los goles que le hizo Diego Armando Maradona a Inglaterra en México 1986 y el partido de ayer seguramente vuelva a pasar de generación en generación. Cuando Lionel Messi debutó en la selección mayor lo expulsaron a los 40 segundos en un amistoso ante Hungría y no pudo jugar el que seguía: ante Inglaterra. Ayer fue su primera vez ante los ingleses y si algo le faltaba al ídolo era un partido así. Y no, no fue solo fútbol.

Una vez que se confirmó que Argentina iba a enfrentar a Inglaterra, también se supo que la Albiceleste iba a jugar de azul, como en el 86. FIFA consideró al partido como de alto riesgo, prohibió el ingreso con banderas alusivas a las Malvinas y comenzó un sinfín de simbología en la previa que logró su cometido: un grupo de jugadores que lo ganó todo, pero que jugó con un hambre de gloria digna de los que la persiguen por primera vez.

Llegaron al estadio de Atlanta y la AFA compartió ese momento con “Rock para el Negro Atila”, un tema de Los Redonditos de Ricota. “Es una declaración de amor a los que nos iban a ver. La nuestra es una generación que adoró siempre a los bandoleros”, confesó en su autobiografía el Indio Solari, su autor. Toda esa rebeldía y el imaginario popular salió a la cancha. El día antes, la Asociación del Fútbol Argentino publicó en sus cuentas un video que apuntó directo a los hinchas. “Salten todos para ganarle al que no salta”, “salten por la historia, como saltó aquel 10, que esta tierra se la banca”. Ellos hicieron su partido y al final cantaron al unísono que “el que no salta, es un inglés”. Aunque los Tres Leones pegaron primero.

Ismail Elfath, el favorito de Messi según los ingleses, pitó el inicio del partido y a los tres minutos ya hubo un par de encontronazos entre jugadores. Fue como un clásico, hasta los ingleses se salieron un poco del libreto y a la media hora lo bajaron al capitán argentino después de dejar a dos por el camino en mitad de cancha. Argentina jugó demasiado atrás el primer tiempo, pero adelantarse en el segundo no salió bien. A los 55 minutos un envío largo de Harry Kane desde mitad de cancha puso a correr a Morgan Rogers por la derecha y sacó un centro que Anthony Gordon convirtió en gol ganándole la espalda a Nahuel Molina. Inglaterra había hecho un desgaste y cuidó ese gol, pero faltaba mucho.

“Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que queremos lograr. Y creo que a veces es difícil”, había confesado Dan Burn, defensor inglés, en la previa a la Copa del Mundo y ayer se enfrentaron a eso cara a cara.

En menos de 20 minutos Scaloni hizo cinco cambios en busca del empate y Tuchel tres para cuidar el resultado. Alexis Mac Allister pegó dos pelotas en los palos, Jordan Pickford tuvo dos grandes atajadas y Enzo Fernández, justo a los 86 minutos, clavó el empate de afuera del área. A Inglaterra le sentaba bien el alargue, pero Argentina fue por más y todos saltaron con Lautaro Martínez que lo dio vuelta de cabeza a los 92. Ahí sí Tuchel hizo los cambios ofensivos, pero fue demasiado tarde.

Los jugadores argentinos festejaron con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” y sus laureles serán eternos pase lo que pase en la final contra España este domingo. “¡Al gran pueblo argentino, salud!”.