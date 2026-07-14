“El favorito de Messi”: medios ingleses criticaron al árbitro para Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026

La designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro de la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 generó una fuerte reacción en la prensa británica, que rápidamente puso el foco sobre la decisión de la FIFA y abrió un debate en torno a la experiencia del juez y sus antecedentes con Lionel Messi.

Si bien Elfath, nacido en Marruecos y nacionalizado estadounidense, es uno de los árbitros de mayor trayectoria dentro de la CONCACAF y afronta su segundo Mundial, varios medios ingleses cuestionaron que haya sido elegido para uno de los partidos de mayor tensión del torneo.

Uno de los más duros fue Daily Mail, que publicó un artículo bajo el título de que "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal entre Inglaterra y Argentina", haciendo referencia a que el capitán argentino nunca perdió un partido con Elfath como árbitro desde su llegada al Inter Miami y recordando que también fue el cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022. El diario incluso mencionó las teorías conspirativas que circulan en torno a un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste durante el torneo.

"Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para Inglaterra vs. Argentina" Foto: AFP

En una línea similar se expresó The Mirror, que también destacó el historial favorable de Messi bajo el arbitraje de Elfath y recordó algunas decisiones polémicas que beneficiaron a Argentina durante esta Copa del Mundo, alimentando las dudas que existen entre parte del público inglés. "Ha despertado grandes críticas por permitir juego agresivo en exceso en los partidos de España vs. Uruguay y Brasil vs. Noruega", añadieron.

"El hombre en el medio", tituló The Mirror y analizó los atecedentes de Elfath antes de Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026. Foto: Captura

Por su parte, The Sun optó por un enfoque diferente y publicó la opinión de un exárbitro de la Premier League: Mark Halsey. El exreferee aseguró que le sorprendió la designación y consideró que la FIFA debió apostar por un árbitro con mayor experiencia para un partido de semejante magnitud.

"Creo que debería haber recaído en alguien con más partidos disputados, especialmente en competiciones europeas, que estaría mejor preparado para este enfrentamiento", sostuvo Halsey. No obstante, también aclaró que Elfath es "un buen árbitro", con personalidad, y que no cree que su nombramiento responda a ningún favoritismo.

Aún así, The Sun recordó un antecedente de Elfath y es que el fue cuarto árbitro para la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia que terminó consagrando a la albiceleste. "FIFA designó al árbitro que supervisó el mejor momento de Lionel Messi", titularon.

"Supervisó el mejor momento de Lionel Messi", dijo The Sun sobre el árbitro para Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026. Foto: Captura

Las críticas no quedaron únicamente en los diarios. Alan Shearer, histórico goleador de Inglaterra, también expresó su preocupación antes del encuentro y afirmó que algunas decisiones arbitrales durante el recorrido de Argentina en el Mundial le generaron dudas.

"Me preocupa un poco que una decisión arbitral o el VAR nos puedan costar caro contra Argentina", señaló en el podcast The Rest is Football, recordando especialmente el gol anulado a Egipto en los octavos de final.

Más allá de la polémica, la FIFA respaldó plenamente la elección de Elfath. El estadounidense de 44 años dirigirá su cuarto encuentro en este Mundial después de haber arbitrado los partidos entre Países Bajos vs. Japón, España vs. Uruguay y Brasil frente a Noruega. Además, acumula experiencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y es uno de los jueces de mayor consideración dentro de la Comisión de Árbitros encabezada por Pierluigi Collina.