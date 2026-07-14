Murió el árbitro neerlandés que había quedado afuera del Mundial por una denuncia de agresión sexual que se archivó

El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue hallado muerto en su domicilio a los 38 años solo semanas después de haber sido excluido del Mundial 2026, donde debía cumplir su rol como asistente del VAR. Había quedado al margen de la Copa del Mundo tras ser arrestado en medio de una investigación policial por agresión sexual contra una adolescente en Londres, donde asistía al Crystal Palace-Fiorentina.

“El jueves 9 de abril, los agentes respondieron a una denuncia de agresión sexual contra un menor, que tuvo lugar en una vivienda en Wellesley Road, Croydon. Un hombre fue arrestado”, informó entonces la Policía Metropolitana. Y acotó: “Los agentes llevaron a cabo una investigación exhaustiva y revisaron todas las pruebas disponibles, incluyendo la recopilación de grabaciones y el examen de dispositivos digitales.”

El juez colaboró plenamente con la investigación y el caso terminó siendo archivado por falta de pruebas. Días más tarde, las fuerzas de seguridad locales encontraron su cuerpo sin vida. Se desconoce la causa de muerte.

A través de un comunicado, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) expresó su profunda consternación por el deceso de Dieperink. “Con Rob, perdemos a un árbitro muy respetado, pero sobre todo, a un compañero amable y entregado. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo querían. Les deseamos mucha fuerza y apoyo para superar esta gran pérdida”, se lee en el escrito emitido por la KNVB.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Previo a su fallecimiento, el árbitro había ofrecido ‌una entrevista al diario De Telegraaf. “Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he cooperado plenamente ⁠en la investigación policial y también he mostrado ‌una total transparencia ante la FIFA, ⁠la UEFA y la KNVB”, declaró entonces.

Y completó: “Agradezco el apoyo ⁠que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para ‌el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”.

Dieperink sumó un total de 284 encuentros como árbitro, la mayoría de ellos en la Eredivisie, donde fue contratado en 2017, y fue uno de los asistentes del VAR en duelos de la Eurocopa 2024, un rol que también cubrió en la final de la edición 2023-24 de la Europa League que Atalanta conquistó tras golear al Bayer Leverkusen.

La Nación / GDA.