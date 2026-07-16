"Espero no ser tan estúpido cuando me retire": Cuti Romero, picante, le contestó a Gary Neville tras críticas

No era un partido más y se palpaba desde la previa. Los himnos se cantaron con otro ímpetu y cuando la pelota empezó a rodar los primeros minutos fueron prueba suficiente de que había algo más que fútbol en la disputa entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Los días previos al encuentro —más allá de que los técnicos Lionel Scaloni y Thomas Tuchel quisieron bajarle el perfil— no hicieron más que avivar aún más la llama de la polémica y las declaraciones fueron parte de eso que, para algunos, puede funcionar como un combustible extra.

Uno de los más tajantes fue el exjugador de la selección inglesa y Manchester United, Gary Neville. En un episodio del podcast The Overlaps había afirmado que Cristian "Cuti" Romero y Lisandro "Licha" Martínez eran "la mejor-peor pareja de centrales del mundo", aunque tenía argumentos para indicarlo.

“No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Tenés a Romero y a Lisandro Martínez que parecen regalar un gol en cada partido entre ellos dos”, opinó el exjugador.

“Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y están, literalmente, apareciendo por todas partes”, prosiguió casi de inmediato cuando faltaban unos 20 minutos para que finalizara la conversación. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Es lo que yo llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo: a veces son absolutamente increíbles, pero otras veces pasan de lo sublime a lo ridículo”, apuntó con firmeza el exlateral inglés.

Las palabras no pasaron desapercibidas por el actual zaguero del Tottenham de Inglaterra que en diálogo con DSports respondió y sentenció: "Lo único que espero es no ser tan estúpido cuando me retire. Espero que el día de mañana no me salga criticar a un jugador ni a nadie porque al final uno entra a hacer lo mejor para su selección, puede salir bien o mal".

Pasando a lo que fue el partido ante Inglaterra, sostuvo: "Estamos contentos de estar en una final de nuevo, estamos haciendo historia, es algo enorme y sentimos la camiseta como nadie".

La respuesta de Lisandro Martínez a las críticas

Neville no fue el único crítico con la Albiceleste en la previa porque en esta misma línea, Ian Wright, ídolo del Arsenal y exdelantero de la selección inglesa, también se refirió al cruce unas horas antes del partido.

"A Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Creo que tienen muchas falencias que podemos explotar”, afirmó en diálogo con este mismo canal.

Lisandro Martínez, ya consumada la victoria y la clasificación, sentenció: "Estamos acostumbrados que hablen de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, nada más, siempre con respeto".