Lionel Scaloni tras la agónica victoria de Argentina frente a Inglaterra: "Somos únicos y no es arrogancia"

Argentina le remontó la semifinal a Inglaterra y consiguió su clasificación a una nueva final del Mundial en la que buscarán repetir el título obtenido en 2022. Su técnico, Lionel Scaloni, que además fue campeón de América en 2021 y 2024, declaró tras el encuentro en el que la albiceleste logró otra victoria agónica, que su país es "único" y que el logro conseguido es "impresionante": "Los jugadores han demostrado una vez más que lo sienten como uno más", dijo.

Además, el director técnico expresó: "Sin palabras, una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme". Con la remontada que consiguieron este miércoles, Argentina jugará su tercera final del mundo en los últimos cuatro torneos que se jugaron.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto va a ser difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante", dijo Scaloni que se mostró estupefacto ante una nueva victoria conseguida en los últimos minutos, al igual que lo habían hecho en cuartos de final frente a Egipto.

Otro de los factores que el técnico mencionó en sus declaraciones inmediatamente después de finalizado el partido, fue la entrega dispuesta por los jugadores argentinos, atributo clave en el camino albiceleste hasta llegar a la final: "La camiseta lo amerita, darlo todo hasta el final y no guardarse nada. Los jugadores han demostrado que lo sienten como uno más, así que estamos contentísimos", señaló Lionel Scaloni.

Por último, el entrenador destacó la importancia de la hinchada argentina que estuvo presente durante el partido y a lo largo de toda la copa: "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido así que agradecido".

Cuándo se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

La final entre Argentina y España que definirá al nuevo campeón del mundo, se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 (hora de Uruguay). El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York.

Por otro lado, la selección inglesa quedó eliminada y deberá enfrentarse en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia, que este martes cayó 2 a 0 frente a la selección española. El partido tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado previo a la final a partir de las 18:00.