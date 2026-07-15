"Le llegó el karma paraguayo": la senadora Celeste Amarilla volvió a cargar contra Kylian Mbappé

Luego de emitir comentarios contra el futbolista francés Kylian Mbappé en sus redes sociales a comienzo de julio, considerados racistas por diversas instituciones del fútbol y defensoras de los derechos humanos, la senadora paraguaya Celeste Amarilla celebró este miércoles la eliminación de Francia del Mundial 2026 y afirmó que al jugador “ya le llegó el karma”.

La legisladora se mostró sonriente y vestida con los colores de España después del triunfo por 2-0 en la semifinal. “Como muchos, feliz con España. La madre patria”, dijo Amarilla ante los periodistas.

También se refirió a la nueva circulación de su imagen en medios y redes sociales tras la derrota francesa. “Sí, sí, sí. Si pudiese cobrar eso, verá”, respondió con ironía.

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando le preguntaron por Mbappé y por las consecuencias de la controversia que ambos protagonizaron. “Ya le llegó el karma a Mbappé”, afirmó Amarilla. Ante una repregunta, redobló la apuesta: “Claro, el karma paraguayo, no solamente el mío”.

🇪🇸CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



🗣️La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

Ante la posibilidad de que el caso avance en la Justicia francesa, Amarilla señaló que todavía no había recibido novedades. “No tuve ninguna información más. Supongo que ellos tienen plazo, estoy esperando y me voy a defender como corresponde”, dijo.

Aclaró que no iniciará por ahora una demanda contra el futbolista, aunque insistió en que tendría argumentos para hacerlo. “Yo lo que advertí es que sí podría. O sea, si a mí me van a acusar de racismo, yo también podría accionar”, sostuvo. Según ella, las declaraciones de Mbappé podrían constituir violencia política y de género.

Pese al tono festivo de sus declaraciones, Amarilla también ensayó una autocrítica sobre el alcance que tuvieron sus publicaciones. “Yo realmente voy a cuidar más la lengua”, reconoció. Luego citó una frase que, según dijo, suelen repetirle sus hermanos: “Tu lengua es más rápida que tu cerebro”.

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, reacciona tras una ocasión de gol desperdiciada durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium de Filadelfia el 4 de julio. MAURO PIMENTEL/AFP fotos

“Voy a tratar de que sea la inversa a partir de ahora”, prometió. Sin embargo, no se retractó de los ataques contra Mbappé y volvió a vincular la eliminación francesa con una suerte de revancha paraguaya.

Amarilla, abogada de 61 años, ocupa una banca en el Senado paraguayo desde junio de 2023. Antes fue diputada por el distrito Capital entre 2018 y 2023. Está afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico desde 1982 y cuenta con una extensa trayectoria política.

La polémica de los últimos días

La disputa había comenzado después de la victoria por 1-0 de Francia sobre Paraguay en los octavos de final. Amarilla acusó al delantero del Real Madrid de actuar con arrogancia y de negarle el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill después del silbatazo final.

Celeste Amarilla, senadora paraguaya. DANIEL DUARTE/AFP

A partir de ese episodio, la senadora publicó mensajes en los que llamó a Mbappé “camerunés colonizado” y sostuvo que “en vez de leche materna chupaba cocos”.

Mbappé respondió en la red social X y definió a Amarilla como una “mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa”. El capitán francés también afirmó que no permitiría que ella tuviera libertad para propagar “su odio y su racismo por el mundo”. Su postura recibió el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, y del Real Madrid.

Con información de La Nación/GDA