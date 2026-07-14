La frase del expresidente Rajoy que generó acusaciones de racismo y calentó la previa de España y Francia

El expresidente español Mariano Rajoy calentó la previa del partido Francia-España, la primera de las dos semifinales del Mundial de Fútbol que se juega hoy martes. Rajoy, presidente español entre 2011 y 2018 por el Partido Popular (PP), analizó a la selección francesa en una columna el fin de semana en El Debate. El exmandatario valoró que los Bleus cuentan con “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

Las reacciones no se hicieron esperar, y Rajoy no dejó de recibir críticas en estos dos días. Varios políticos de ambos países cargaron contra el “racismo” y el “odio” que le atribuyen a Rajoy, y que, en palabras del presidente español, el socialista Pedro Sánchez, “avergüenzan” a España.

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, escribió Sánchez en su cuenta de la red X.

“Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, añadió Sánchez en su mensaje.

El expresidente de gobierno español, Mariano Rajoy, en el congreso de los Diputados de España. Foto: archivo El País

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó de “hiriente y peligroso” el comentario de Rajoy y consideró que “no es España”.

“Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Varios ministros del gobierno francés también criticaron a Rajoy.

“Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a tomar “medidas”.

La ministra Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los “repetidos deslices racistas”.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.

Foto: AFP

“Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, añadió la política del partido Renacimiento.

El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, afirmó que “Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión”. “Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista”, dijo en la red social X.

Otras críticas llegaron de Fabien Roussel, líder del Partido Comunista francés. “Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”, cargó Roussel.

Las declaraciones de Rajoy han sido también contestadas desde el Gobierno francés a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, que las ha calificado de “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, dijo Nuñez a BMF TV al ser preguntado por las palabras de Rajoy.

El delantero francés número 10, Kylian Mbappé, durante el partid de la Copa Mundial 2026 entre Francia e Irak en Filadelfia. Foto: AFP

El ministro defendió que Francia es “un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar”, y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, criticó las declaraciones de Rajoy por tener un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

Manuel Valls, que fue primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, afirmó que las declaraciones de Rajoy sobre que en la selección francesa no hay franceses no solo le “indignan”, sino que además le “duelen”.

“Puedo decírselo mejor que nadie. Nací en Barcelona, de padres españoles, y me naturalicé francés a los veinte años. No tengo una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas”, indica Valls, que subraya que de los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, solo tres nacieron fuera de Francia, Marcus Thuram, Michael Olise y Brice Samba.

Lamine Yamal, jugador de la selección de España, durante el Mundial 2026. Foto: AFP

“Pero lo más perturbador está en otra parte. Que Mariano Rajoy mire su propia selección. Lamine Yamal, ese prodigio del que toda España se siente tan orgullosa, es hijo de padre marroquí y de madre de Guinea Ecuatorial. Nico Williams, nacido en Pamplona, es hijo de inmigrantes ghaneses que cruzaron el desierto para llegar a Europa. Es más, en su defensa juega Aymeric Laporte, nacido en Agen, capitán de la selección francesa sub-21 antes de elegir a la Roja. En la selección que defiende Mariano Rajoy hay, literalmente, un francés. Siguiendo su razonamiento, tampoco habría españoles. Creyendo insultar a los Bleus, es a los suyos a quienes primero insulta”, explica Valls.

Las delegaciones española y francesa de los socialistas en el Parlamento Europeo condenaron ayer lunes las afirmaciones de Rajoy y rechazaron que sea “una broma o una provocación inocente”.

Los eurodiputados socialistas de ambos países incidieron en que las declaraciones son “indignas” de un exmandatario de un gran país europeo y señalaron que, aunque sus países sean rivales este martes en las semifinales del Mundial, juegan “en el mismo equipo” ante “el racismo, la xenofobia y todos los intentos de clasificar a la ciudadanía según el color de su piel”. “En la víspera del Francia-España, lo decimos juntos: que gane el mejor sobre el terreno de juego y que el racismo pierda en todas partes”, concluyeron.

El portavoz del PP, Borja Sémper, restó importancia a las palabras de Rajoy y dijo que son parte de una columna “sarcástica” escrita “sin mala intención”. AFP, EFE