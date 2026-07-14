Francia vs. España por el Mundial 2026: día hora y dónde ver la primera semifinal, con antecedentes pesados

El Mundial 2026 tiene a cuatro campeones del mundo entre sus semifinalistas, algo que no sucedía desde la Copa del Mundo de Italia 1990 cuando el anfitrión, Alemania Federal, Argentina e Inglaterra clasificaron entre los cuatro mejores. Mientras que la Albiceleste y los Tres Leones se medirán mañana, los primeros en salir a escena serán Francia y España esta tarde (16:00 por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+) con antecedentes que solo hacen que el duelo entre, probablemente, los mejores equipos del torneo hasta ahora, sea aún más atractivo.

Cuando la Roja eliminó a Bélgica, Les Bleus ya habían derrotado a Marruecos y a Luis de la Fuente, entrenador de la Furia, le consultaron por el equipo galo. “Creo que estarán igual de preocupados ellos. Hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarles dos partidos consecutivos”, contestó.

Casualmente, esos dos partidos fueron semifinales y el primero de ellos caló muy hondo en Francia, que aún seguía recomponiéndose de la final perdida en Qatar 2022. España ganó la Eurocopa 2024 y para avanzar a la final dejó por el camino a Les Bleus con un triunfo 2-1 que obligó a Didier Deschamps a cambiar el estilo de su equipo.

Desde entonces es más vertiginoso y provocó que jugadores como Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola, no tan tenidos en cuenta por ese entonces, ganaran mucho más protagonismo. Se notó el cambio. Francia volvió a caer con España en otra semifinal, la de Nations League 2025, pero se mataron a goles: fue 5-4.

Deschamps le da a la Roja el respeto que merece y algo más. “Confirmo que España es la favorita”, dijo el DT, y le sacó peso al pasado. “Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha”, dijo el entrenador de Francia.

¿La tercera será la vencida y Francia irá por su tercera estrella en su tercera final consecutiva o España volverá a imponerse y volverá a jugar una final de un Mundial luego de 16 años?

Lamine Yamal y Jules Koundé entre la confianza y el respeto:

Una vez que eliminaron a Bélgica, a Lamine Yamal le preguntaron si Francia era un equipo de temer. “Sin ningún miedo. Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, dijo a TVE.

Las palabras de Yamal llegaron a la conferencia de prensa de Francia previa al partido y le preguntaron a Jules Koundé, su compañero en el Barcelona, si las consideraba una falta de respeto. “Lo conozco muy bien. Sé cómo es. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él”, dijo el lateral.

Las estadísticas de Kylian Mbappé y Lamine Yamal durante el Mundial 2026. Foto: Sofascore

Francia vs. España: alineaciones probables

Día. Martes 14 de julio

Hora. 16:00

Torneo. Mundial, semifinales

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Francia. Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise,Désiré Doué; Mbappé.

DT. Didier Deschamps.

España. Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

DT. Luis de la Fuente.

Árbitro. Iván Barton (ESA).

VAR. T. Kwiatkowski (POL).