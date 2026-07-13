Scaloni y Aimar salieron a medianoche y en bici de la concentración de Argentina en el Mundial: a dónde fueron

A pesar de que es uno de los anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos no es el país más futbolero y mucho menos cerca de la medianoche, porque lo que Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, y Pablo Aimar, uno de sus ayudantes, decidieron hacer algo que seguramente sería imposible de llevar a cabo en Buenos Aires.

Cerca de la medianoche decidieron dejar la concentración de Argentina y salieron del hotel en bicicleta. Con ropa de la selección y cascos, comenzaron a pedalear y gracias a un hincha que se los cruzó, se supo que fueron a hacer.

“Estaba sentado en este asiento en la entrada del hotel, 23:30, y veo dos muchachos con cascos que vienen en bicicleta. Los miro, frenan ahí, se sacan el casco y eran Aimar y Scaloni. Dije, es un chiste. Mis amigos se habían ido a acostar y había cinco o seis personas esperándolos a ellos”, relató Javier, hincha fanático de River y de la selección, que fue testigo del paseo de Scaloni y Aimar y entrevistado al día siguiente por varios medios de comunicación.

“Yo estaba con la camiseta de River. Dije, los voy a despertar a los pibes. Estuvieron en una reunión unos 20 minutos y cuando salieron les pedí una foto. Le dije a Aimar que es uno de mis ídolos y siempre lo relaciono con que es el ídolo de Messi. Él se reía”, manifestó este hincha en declaraciones a Radio La Red.

“Se sacan la foto conmigo, les saqué dos fotos más, se ponen el caso y se van por esa calle, los filmé y se fueron solos en las bicicletas. Menos mal que me saqué fotos, si no, no me las cree nadie”, dijo entre risas.

La razón por la que Lionel Scaloni y Pablo Aimar se ausentaron de la concentración de la selección de Argentina fue para ir a visitar a sus familiares, que se están quedando en otro hotel. Además, lo de andar en bicicleta al entrenador de la albiceleste se le da muy bien porque ha participado de varias carreras de ruta y MTB. Y seguro que también sirvió para descomprimir un poco antes de la semifinal del próximo miércoles a las 16:00 frente a Inglaterra en Atlanta.