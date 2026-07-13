Amenazaron a una figura de Noruega tras el Mundial: la jugada por la que le apuntan y el mensaje de su pareja

La selección de Noruega fue una de las gratas revelaciones del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en su vuelta a una Copa del Mundo desde Francia 1998 y alcanzó los cuartos de final en los que fue eliminada por Inglaterra. Pese al buen rendimiento, las derrotas son difíciles de soportar para los hinchas y Alexander Sorloth, una de las figuras de los Vikingos, recibió amenazas de muerte y mensajes de odio luego de la eliminación. Lo apuntan por una jugada que lo tuvo de protagonista junto a Erling Haaland.

Noruega, dirigida por Ståle Solbakken, goleó a Irak en su estreno, venció a Senegal en el segundo partido y consiguió su clasificación pese a que cayó con Francia en el tercer partido. En la ronda de dieciseisavos de final dejó por el camino a Costa de Marfil y dio el golpe eliminando a Brasil en octavos de final, pero no pudo frente a Inglaterra en cuartos.

Los Vikingos comenzaron ganando gracias a un golazo de Andreas Schjelderup, pero un doblete de Jude Bellingham, con el segundo tanto en la prórroga, les dio el pasaje a las semifinales a los Tres Leones. Cuando el partido estaba en ventaja para Los Vikingos, Alexander Sorloth tuvo una oportunidad de poner el 2-0, pero no resolvió bien y por esa jugada lo apuntaron los hinchas.

El delantero del Atlético de Madrid encabezó un contragolpe y pudo haber descargado para Erling Haaland, pero no lo hizo y la oportunidad se diluyó. “Doy un toque, levanto la vista y veo que (John) Stones bloquea el pase. Luego doy otro toque. Espero a que él haga un movimiento en lugar de ser yo quien le obligue a hacerlo. Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, disparé", comentó Sorloth tras el encuentro.

ERA ANTES, SORLOTH



El delantero tenía a Haaland a disposición, pero el noruego de Atlético de Madrid intentó jugarla a la personal y el balón quedó en manos de Pickford.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/thx3yr0WNv — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Su compañero, Haaland, en declaraciones al medio RMC Sport, le brindó su apoyo y no mostró ningún tipo de enojo. “Alexander Sorloth es un gran jugador y un gran amigo mío. El fútbol es un juego de decisiones. A veces uno toma la correcta y otras no. La gente, viendo por TV en su casa, tiene tiempo para analizar con calma cada ángulo. Pero en la cancha tenés un segundo para tomar la decisión. Esto es fútbol y no lo culpo”, manifestó el goleador del Manchester City.

“El Mundial y el fútbol traen mucha alegría, pero también mucho odio”: el descargo de la pareja de Sorloth

Lena Selnes, modelo y pareja de Alexander Sorloth, con más de 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram, se expresó luego de los mansajes de odio que recibió, dirigidos a su pareja, tras la eliminación de Noruega en el Mundial.

“El Mundial y el fútbol traen mucha alegría, pero también mucho odio. Realmente no quiero prestarle atención, pero la necesito después de comentarios como este”, manifestó en sus historias de la red socia la modelo y adjuntó una captura en la que se leen mensajes como: “voy a matarlo”, “por favor suicídate, idiota” o “dile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado”.

Alexander Sorloth recibió amenazas y su pareja hizo un posteo en redes sociales. Foto: @lenaselnes

Ståle Solbakken: “Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales”

El entrenador de la selección de Noruega se refirió al tema. “Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel”, dijo el entrenador y confesó un consejo que les dio a sus dirigidos. “Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías”, manifestó al medio noruego NRK.