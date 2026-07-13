Harry Kane palpitó la semifinal ante Argentina: “Va a ser un partido especial y también muy duro”

La cuenta regresiva para una nueva edición del cruce entre Argentina e Inglaterra ya comenzó. Este miércoles, desde las 16:00, ambas selecciones se enfrentarán en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 en busca de un lugar en la final, donde ya conocerán al ganador del duelo entre España y Francia.

En la previa del encuentro, el capitán inglés Harry Kane reconoció la magnitud del desafío que tendrá por delante su selección y aseguró que espera un partido de máxima exigencia.

“Va a ser especial y también muy duro”, expresó el delantero del Bayern Múnich en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, luego de la clasificación inglesa a semifinales.

El goleador explicó que el foco del plantel durante las horas previas estará puesto en la recuperación física y la preparación táctica para afrontar un compromiso de semejante importancia, además de agradecer el apoyo de los hinchas ingleses a lo largo de la Copa del Mundo.

Kane llegó a esta instancia tras liderar a una Inglaterra que dejó por el camino a Noruega en los cuartos de final, un triunfo que le permitió al conjunto dirigido por Thomas Tuchel alcanzar las semifinales mundialistas por segunda vez en los últimos 36 años.

“No podría estar más orgulloso del equipo”, afirmó el atacante, quien calificó el encuentro ante los noruegos como “una verdadera batalla” y destacó las complicadas condiciones climáticas, con altas temperaturas y mucha humedad.

“El fútbol no siempre es lindo, pero encontramos la manera de ganar. Sacamos fuerzas desde lo más profundo y conseguimos una noche especial, de esas que no vamos a olvidar. Ahora hay que mantener esto en marcha; nos vemos el miércoles”, agregó el máximo referente del combinado inglés.

Del otro lado estará una Argentina que viene de eliminar a Suiza por 3-1 y que buscará disputar una nueva final mundialista. Tras ese encuentro, Lionel Scaloni intentó quitarle dramatismo al histórico cruce entre argentinos e ingleses.

“Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”, señaló el entrenador, quien además destacó el respeto y la admiración que siente por Thomas Tuchel. El DT argentino también recordó que para llegar a estas instancias es inevitable sufrir: “En un Mundial, para alcanzar una semifinal, siempre hay que pasar momentos difíciles. Nos tocó sufrir y eso también fortalece al equipo”.

Con dos seleccionados repletos de figuras y un largo historial de enfrentamientos, Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial con un lugar en la gran final en juego.

Con información de La Nación/GDA.