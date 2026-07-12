Así quedaron los cruces de las semifinales del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver los partidos en vivo

El Mundial 2026 tuvo este sábado la disputa de los dos partidos que cerraron la ronda de los cuartos de final y ahora, después de cuatro partidazos, el certamen se encamina hacia la gran definición con la disputa de las semifinales que tendrán la presencia de los cuatro mejores equipos.

La instancia de cuartos se había puesto en marcha el jueves por la tarde de Uruguay con el muy buen triunfo de la selección de Francia por 2 a 0 ante la selección de Marruecos con goles de Kylian Mbappé —que falló un penal en la primera parte— a los 60 minutos y Ousmane Dembelé a los 66'.

Y si de partidazos se habla, el que protagonizaron el viernes la selección de España y la selección de Bélgica, encuentro que se definió en los últimos minutos. La Fura Roja se puso en ventaja con un tanto de Fabián Ruiz a los 30', pero los Diablos Rojos lo igualaron con un gol de Charles De Ketelaere a los 42'.

Cuando parecía que el encuentro se iba a alargue, la receta de España se repitió y, tal como ocurrió contra Portugal en octavos, apareció Mikel Merino a los 88' para anotar el 2-1, darle el triunfo a su selección y por ende, el pasaje a las semifinales de la Copa del Mundo.

En la jornada del sábado se completaron los cruces de los cuartos de final con otros dos partidazos que se definieron en el tiempo suplementario. A primera hora y en el Hard Rock Stadium de Miami se dio el triunfo de la selección de Inglaterra frente a la selección de Noruega por 2 a 1.

Jude Bellingham celebra su segundo gol ante Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AFP.

Andeas Schjelderup abrió la cuenta para los noruegos a los 36 minutos, pero luego, en los descuentos de la primera parte lo empató Jude Bellingham, quien en el alargue, a los 93', anotó el 2-1 definitivo para los ingleses.

Luego llegó otro emotivo encuentro que protagonizaron la selección de Argentina y la selección de Suiza en el Kansas, donde al término de los 90 minutos el partido terminó empatado 1-1, pero en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni sacó a relucir toda su chapa de candidato para imponerse 3-1 y avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos de juego con un gran golpe de cabeza, pero a los 68' lo empató Dan Ndoye y el partido se fue al tiempo suplementario, instancia en la que la Albiceleste lo liquidó con goles de Julián Álvarez a los 112' y Lautaro Martínez pasados los 120 minutos.







Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Con la instancia de cuartos de final ya definida, el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos ya conoce a los cuatro países que disputarán las semifinales para buscar un lugar en el partido por el título de campeón.

El martes 14 de julio desde la hora 16:00 de Uruguay se enfrentarán Francia y España en el Estadio Dallas, en Arlington, en un partido que promete y mucho ya que se trata de dos firmes candidatos a la conquista de la Copa del Mundo.

Por otra parte, el miércoles 15 de julio, también desde las 16:00 horas de Uruguay, la segunda semifinal la protagonizarán en Atlanta, Argentina e Inglaterra en un encuentro que también promete por toda la historia que estos dos países tienen en el Mundial.

Los partidos se podrán ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.