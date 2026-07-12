Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: el vigente campeón va por su tercera semi en los últimos cuatro torneos
Con Inglaterra en el horizonte, la albiceleste tendrá antes un duro enfrentamiento frente a un equipo defensivamente sólido, que no contará con su principal figura Johan Manzambi.
Los cuartos de final del Mundial 2026 se cierran con el partido entre Argentina y Suiza en Kansas, cruce por el cual Inglaterra espera a su rival en semifinales. Los europeos llegan sin Johan Manzambi, su principal figura.
La albiceleste viene de eliminar agónicamente a Egipto. Los dirigidos por Lionel Scaloni se repusieron al 0-2 inicial y terminaron ganando 3-2 en los últimos 11 minutos, gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Por su parte, los helvéticos vienen de sufrir alargue y penales ante Colombia, a quien eliminaron por dicha vía, tras empatar 0-0.
Argentina vs. Suiza
Hora: 22:00.
Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: João Pinheiro (POR).
Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).
Cuarto: Drew Fischer (CAN).
Quinto: Micheal Barwegen (CAN).
VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Juan Lara (CHI).
SVAR: Marco Di Bello (ITA).
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