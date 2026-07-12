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El País Ovación Mundial

Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: el vigente campeón va por su tercera semi en los últimos cuatro torneos

Con Inglaterra en el horizonte, la albiceleste tendrá antes un duro enfrentamiento frente a un equipo defensivamente sólido, que no contará con su principal figura Johan Manzambi.

El País
El País
11/07/2026, 21:30
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La hinchada de Argentina en la previa al partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
La hinchada de Argentina en la previa al partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Los cuartos de final del Mundial 2026 se cierran con el partido entre Argentina y Suiza en Kansas, cruce por el cual Inglaterra espera a su rival en semifinales. Los europeos llegan sin Johan Manzambi, su principal figura.

La albiceleste viene de eliminar agónicamente a Egipto. Los dirigidos por Lionel Scaloni se repusieron al 0-2 inicial y terminaron ganando 3-2 en los últimos 11 minutos, gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Por su parte, los helvéticos vienen de sufrir alargue y penales ante Colombia, a quien eliminaron por dicha vía, tras empatar 0-0.

Noruega 1-2 Inglaterra por el Mundial 2026: los británicos se metieron a semis gracias a dos goles de Bellingham

Argentina vs. Suiza

Hora: 22:00.
Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: João Pinheiro (POR).
Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).
Cuarto: Drew Fischer (CAN).
Quinto: Micheal Barwegen (CAN).
VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Juan Lara (CHI).
SVAR: Marco Di Bello (ITA).

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