Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: el vigente campeón va por su tercera semi en los últimos cuatro torneos

Los cuartos de final del Mundial 2026 se cierran con el partido entre Argentina y Suiza en Kansas, cruce por el cual Inglaterra espera a su rival en semifinales. Los europeos llegan sin Johan Manzambi, su principal figura.

La albiceleste viene de eliminar agónicamente a Egipto. Los dirigidos por Lionel Scaloni se repusieron al 0-2 inicial y terminaron ganando 3-2 en los últimos 11 minutos, gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Por su parte, los helvéticos vienen de sufrir alargue y penales ante Colombia, a quien eliminaron por dicha vía, tras empatar 0-0.

Argentina vs. Suiza

Hora: 22:00.

Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).

Cuarto: Drew Fischer (CAN).

Quinto: Micheal Barwegen (CAN).

VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Juan Lara (CHI).

SVAR: Marco Di Bello (ITA).