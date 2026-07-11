Noruega 0-0 Inglaterra por el Mundial 2026: la sorpresa va por una histórica clasificación a semifinales

Miami recibirá la tercera semifinal de la Mundial 2026 a partir de las 18:00 horas, donde la gran sorpresa del torneo Noruega, buscará una histórica clasificación a semifinales ante una Inglaterra que buscará meterse en dicha instancia luego de alcanzarla en Rusia 2018.

Los escandinavos vienen de dar el gran batacazo de la Copa del Mundo eliminando a Brasil, al ganarle 2-1 con dos tantos de Erling Haaland. Por su parte, los británicos vienen de ganar un desgastante partido en Ciudad de México, donde derrotaron a México 3-2, gracias a dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane de penal. Para este partido, Thomas Tuchel perdió a Jarel Quansah por expulsión y a Jordan Henderson por lesión.

Noruega vs. Inglaterra

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 18:00.

Estadio: Hard Rock Stadium en Miami.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Asistentes: Nicolas Danos y Benjamin Pages (FRA).

Cuarto: Alejandro Hernández (ESP).

Quinto: José Enrique Naranjo (ESP).

VAR: Jerome Brisard (FRA) y Armando Villarreal (USA).

SVAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).