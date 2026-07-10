Inglaterra se preocupa: Declan Rice fue aislado por un virus y está en duda para enfrentar a Noruega

Inglaterra recibió una mala noticia a pocas horas de disputar los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El mediocampista Declan Rice fue aislado de la concentración debido a un virus estomacal y su presencia en el encuentro de este sábado quedó seriamente comprometida.

La decisión fue tomada por el cuerpo médico de manera preventiva con el objetivo de evitar un posible contagio dentro del plantel, en un momento clave del torneo. Según informó el diario británico Daily Mail, el volante del Arsenal se perdió por segundo día consecutivo los entrenamientos y permanecerá bajo observación hasta último momento.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel porque Rice ya venía arrastrando molestias físicas en los isquiotibiales y en la zona lumbar. Ahora, el cuadro viral complica aún más su recuperación y obliga al entrenador a preparar alternativas para uno de los partidos más importantes del campeonato.

Thomas Tuchel hablando con Anthony Gordon en el partido entre Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Rice ha sido uno de los futbolistas más importantes de Inglaterra en este Mundial. Disputó cuatro de los cinco encuentros del seleccionado y aportó una asistencia en la victoria frente a Croacia durante la fase de grupos. Su única ausencia como titular fue ante Panamá, cuando Tuchel decidió rotar el equipo tras asegurar la clasificación.

La posible baja del mediocampista se suma a otro problema importante para los ingleses. Jordan Henderson ya fue descartado para el resto del torneo luego de sufrir una fractura de muñeca durante los festejos posteriores al triunfo sobre México en los octavos de final, lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además, Inglaterra tampoco podrá contar con Jarell Quansah, suspendido por dos partidos tras su expulsión frente a México, mientras que el defensor Marc Guehi continúa siendo evaluado por una molestia muscular y su presencia frente a Noruega tampoco está asegurada.

Dentro de un panorama complicado, la buena noticia para Tuchel pasa por el regreso de Reece James. El lateral del Chelsea volvió a entrenar con normalidad junto al resto del plantel luego de superar una lesión muscular y podría reaparecer justo cuando Inglaterra más necesita variantes en defensa.

Del otro lado, Noruega también atravesó algunos inconvenientes por un virus que afectó a integrantes de la delegación. Sin embargo, el entrenador Ståle Solbakken descartó que exista un brote entre los jugadores y aseguró que todos estarán disponibles para el compromiso.

El duelo entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado y pondrá en juego un lugar en las semifinales del Mundial. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, por lo que la evolución de Declan Rice será seguida de cerca tanto por los ingleses como por el resto de los aspirantes al título.