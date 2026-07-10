Suiza no tendrá a su principal figura para el cruce ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

Suiza sufrió una baja de enorme peso en la antesala del cruce frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026.

Johan Manzambi, la gran revelación del seleccionado helvético durante el torneo, quedó definitivamente descartado por la lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde el entrenamiento previo al partido frente a Colombia.

El mediocampista del Friburgo de Alemania había sido una de las grandes figuras de Suiza en la Copa del Mundo, con tres goles y dos asistencias en sus primeros cuatro encuentros, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del equipo de Murat Yakin.

Sin embargo, la contusión sufrida en la rodilla izquierda le impidió disputar los octavos de final y tampoco ha logrado recuperarse para el duelo con el vigente campeón del mundo.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador Murat Yakin confirmó que Manzambi no podrá estar disponible y reconoció que el cuerpo técnico aún no tiene un diagnóstico definitivo sobre el alcance de la lesión.

"Johan no puede jugar mañana, lamentablemente, hemos intentado ponerlo en forma pero el todavía no puede", expresó el entrenador suizo sobre el estado físico del joven volante.

La ausencia de Manzambi obligará nuevamente a Yakin a retocar el funcionamiento de un equipo que ya había debido reinventarse en los octavos de final.

¡BAJA CONFIRMADA EN SUIZA! El DT Murat Yakin anunció en conferencia de prensa, que Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.



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Ante Colombia, el seleccionador optó por un planteo más conservador, reforzó el mediocampo y apostó por la solidez defensiva para sostener el 0-0 durante 120 minutos antes de imponerse 4-3 en la definición por penales.

Tras esa clasificación histórica, el propio técnico destacó que las modificaciones tácticas fueron determinantes para avanzar de ronda. Ahora, sin su futbolista más desequilibrante, Suiza afrontará un desafío aún mayor frente a una Argentina que busca meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

El encuentro reeditará el recordado cruce de los octavos de final de Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso por 1-0 en el alargue gracias al gol de Ángel Di María.