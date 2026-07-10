Portugal no perdió tiempo y ya tiene nuevo director técnico a pocos días de la eliminación del Mundial 2026

La selección de Portugal comenzó oficialmente una nueva etapa. A través de sus redes sociales, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció este viernes la contratación de Jorge Jesús como nuevo entrenador del combinado luso, poniendo fin a la era de Roberto Martínez y apostando por uno de los técnicos más prestigiosos de la historia del fútbol portugués.

"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la Selección Nacional, Mister Jorge Jesús", publicó la federación junto a una imagen del entrenador y el lema "Viemos para vencer" ("Vinimos para ganar"), confirmando una designación que ya era esperada en Portugal durante las últimas horas.

Jesús, de 71 años, firmó un contrato de cuatro años y tendrá como principales objetivos la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. Llega al cargo tras la salida de Roberto Martínez, quien dejó el puesto luego de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

Será la primera experiencia del entrenador al frente de una selección nacional, después de una extensa y exitosa trayectoria en clubes. Su etapa más recordada fue en Benfica, donde conquistó diez títulos entre 2009 y 2015, convirtiéndose en el técnico más laureado de ese ciclo del club. Además, alcanzó dos finales consecutivas de la UEFA Europa League.

Su carrera también dejó una huella imborrable en Flamengo. En 2019 condujo al conjunto carioca a una temporada histórica al conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao, además de la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil en el año siguiente.

Más recientemente dirigió a Fenerbahçe, Al Hilal y Al Nassr, consolidando una trayectoria internacional con títulos en Arabia Saudita y Portugal.

Ahora afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera: devolver a Portugal a la pelea por los grandes títulos de selecciones y liderar una nueva etapa de una generación que sigue teniendo como principal referente a Cristiano Ronaldo.

Con la oficialización de Jorge Jesús, la federación portuguesa apuesta por un entrenador de fuerte personalidad, reconocido por su estilo ofensivo y por su capacidad para construir equipos competitivos.