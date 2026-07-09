La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) implementará desde el inicio del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya las nuevas Reglas de Juego 2026/2027, las mismas que están siendo utilizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los cambios, comunicados por el Colegio de Árbitros, incluyen cuatro nuevas disposiciones que apuntan a reducir las pérdidas de tiempo y mejorar el funcionamiento del VAR, además de una serie de ajustes en distintas reglas del reglamento.

Una de las principales novedades estará vinculada a los saques de banda y los saques de meta. Los árbitros podrán realizar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando entiendan que un futbolista está demorando deliberadamente la reanudación del juego.

En la misma línea de desalentar las pérdidas de tiempo excesivas, tan comunes en el fútbol uruguayo, también habrá cambios para penalizar las demoras en abandonar la cancha en las sustituciones y las interrupciones por atención médica, tal como ocurre en la Copa del Mundo.

Agustín Canobbio reclama al árbitro Maurizio Mariani durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

Una por una: las nuevas reglas de juego del Mundial 2026 que implementará la AUF para "reducir las pérdidas de tiempo"

Saques de banda y saques de meta

Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente.

Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo

Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido.

Cambios en el protocolo VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

- Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.

- En casos de confusión de identidad, cuando se amoneste o expulse al futbolista equivocado.

- Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

Ajustes a las Reglas de Juego 2026/2027

Regla 3 –Los jugadores: En los amistosos internacionales de selecciones absolutas se permitirá incluir hasta 15 futbolistas suplentes en la planilla. De ellos, se podrán realizar hasta ocho sustituciones durante el partido. Además, ambos equipos podrán acordar aumentar esa cantidad hasta un máximo de 11 sustituciones.

Regla 4 – Equipamiento de los jugadores: Se autoriza el uso de prendas u objetos que no representen un riesgo, siempre que estén correctamente cubiertos y asegurados.

Regla 5 – El árbitro: Las competiciones podrán autorizar el uso de cámaras corporales en la cabeza o el pecho de los árbitros, siempre que la organización provea los dispositivos y gestione el uso de las imágenes.

Regla 8 – Inicio y reanudación del juego: Se aclara que, en un balón a tierra, la posesión será otorgada al equipo que la mantenía antes de la interrupción del juego.

Regla 10 – El resultado del partido y Regla 14 – Tiro penal: Se incorpora una aclaración sobre los casos en que un ejecutante juegue el balón por segunda vez de forma involuntaria durante la ejecución de un penal.

Regla 12 – Faltas y conducta incorrecta: No se amonestará al infractor cuando el árbitro aplique la ventaja y la jugada termine en gol, ya que la falta no habrá impedido la anotación.