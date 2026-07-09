Los cuatro fantásticos por la Bota de Oro del Mundial: los excompañeros, el desinteresado y el que se destrabó

Cuando era un niño, Kylian Mbappé tenía pósters de su ídolo, Cristiano Ronaldo, en las paredes de su habitación y por poco no llegaron a jugar juntos en Real Madrid, pero con quien sí pudo compartir vestuario el francés fue con Lionel Messi. De compañeros a figuras de este Mundial 2026, con la ilusión de volver a jugar la final y rompiendo todo récord a su paso en el camino. “Fue una suerte para mí. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cualquier jugador, una oportunidad de oro”, dijo el francés.

En Paris Saint Germain, Mbappé hizo 20 goles a pase de Messi y a la inversa fueron 14. Juntos ganaron dos títulos de liga y una Supercopa. “Es fácil llevarse bien con un jugador como él. Habla español perfecto, por lo que también tenemos buenos intercambios fuera de la cancha. Facilita las cosas”, dijo en aquel entonces Lionel sobre Kylian y poco tiempo después tuvieron que volver al PSG luego de haber jugado la final del Mundial de Qatar 2022.

Hoy ya no son compañeros, Mbappé cumplió su sueño de jugar al Real Madrid, pero con Messi persiguen el anhelo de volver a jugar la final de la Copa del Mundo y pueden volver a cruzarse. Mientras tanto, van rompiendo toda marca a su paso.

DUELO GENERACIONAL Cuando Lionel Messi hizo su primer gol en una Copa del Mundo, ante Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania 2006, Kylian Mbappé quizás lo haya visto por televisión porque el francés tenía solo siete años. Le dio tres torneos de ventaja y hoy, con 21 y 19 goles en total, pelean por ser el máximo artillero de la historia. Con el paso del tiempo y el nivel de Francia, en un futuro sería Mbappé, pero lo más destacable es que con 39 años, Messi esté al nivel de una nueva generación.

Lionel Messi festejando un gol junto a Kylian Mbappé en PSG. Foto: AFP

Messi nació al año siguiente de que Argentina ganara el Mundial de 1986 y Mbappé un año después de que Francia sumara su primera estrella en el que organizó en 1998. En este, debutaron el mismo día, el 16 de junio. Mbappé marcó la cancha con un doblete en la victoria 3-1 ante Senegal, pero Messi horas después hizo los tres de Argentina ante Argelia.

Era el comienzo de una Copa del Mundo que promete ser inolvidable y que parece ser el Mundial de las estrellas. En la segunda fecha, Lionel hizo un doblete contra Austria, alcanzó 18 goles en mundiales y superó la marca de Mirolsav Klose, que hasta entonces era el máximo goleador de la historia de la competición. Hoy el argentino lleva 21 goles y es el único jugador en convertir en todas las fases del torneo. El francés lo sigue de cerca con 19 y 10 de ellos fueron en fases de eliminación, por lo que es el máximo artillero en los mata-mata.

Kylian Mbappé ganó con Francia el Mundial de Rusia 2018, eliminando a Argentina en los octavos de final y la albiceleste se vengó en la final de Qatar 2022. En Canadá, México y Estados Unidos 2026 podrían volver a cruzarse en la final. Mientras tanto, superan sus marcas. En la última Copa del Mundo, Mbappé hizo ocho goles y Messi se quedó con siete. Para esta edición, antes de comenzar cuartos de final, el argentino ya lleva ocho y el francés ya alcanzó los siete. La albiceleste jugará el próximo sábado a las 22:00 ante Suiza y Les Bleus juegan hoy a las 17:00 frente a Marruecos.

El fútbol es un juego de equipo y si hay algo que Leo y Kiki tienen en común son unos compañeros dispuestos a jugar para ellos. “Creo que cuando uno tiene la categoría de Kylian, tiene que ir a buscar los goles, los trofeos y todo”, dijo Malo Gusto, lateral de Francia.

El primer objetivo es llegar a la final, al igual que Argentina, que busca estirar al máximo el último Mundial de Messi. “Nosotros jugamos para que ese último partido de él no llegue nunca”, confesó Leandro Paredes después de la remontada frente a Egipto.

Erling Haaland festeja uno de sus goles para Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Foto: AFP

Erling Haaland y Harry Kane también persiguen la bota de oro:

Mbappé y Messi no están solos. Aunque “no le interese”, Erling Haaland mantiene una gran actuación en su primer Mundial y los títulos de Harry Kane en Bayern Munich parecen haberlo desbloqueado. Llevan siete y seis goles en esta Copa del Mundo y también están a tiro de la bota de oro, aunque este sábado solo seguirá uno de los dos.

SE CRUZAN EN CUARTOS Erling Haaland y Harry Kane pelean junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé por la Bota de Oro de esta Copa del Mundo, pero eso es consecuencia de su gran nivel. Su mayor objetivo es avanzar lo máximo posible en el Mundial pero, lamentablemente para los fanáticos del buen fútbol, el sueño de uno de estos dos goleadores va a terminar el próximo sábado cuando se enfrenten, desde las 18:00, por un lugar en semifinales. El inglés quiere sumar el segundo título para su selección y el noruego hacer historia en su primera Copa del Mundo.

“Los grandes jugadores sienten la necesidad de hacerse notar. A Erlingle da igual. Nunca antes hubo un futbolista que juegue de esta manera”, dijo Stale Solbakken sobre el hombre del Manchester City que lleva más goles que partidos con Noruega. Tiene 62 tantos en 54 encuentros y llamó la atención cómo pareció estar desentendido antes de sus dos goles contra Brasil, pero solo era un cazador esperando a su presa. “Es el mejor goleador del mundo, no hay duda de eso. Aporta enorme tranquilidad al equipo”, valoró el entrenador de los Vikingos.

Harry Kane lleva 146 goles en 147 partidos con Bayern Munich y Thomas Tuchel, su entrenador en Inglaterra, fue clave para que llegara allí a sumara los primeros títulos de su carrera. “Partidos difíciles, cerrados: Harry está aquí para decidirlos. Nivel top”, dijo el entrenador alemán.

Harry Kane festeja uno de sus dos goles para Inglaterra ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AFP

La opinión de sus entrenadores:

Messi pasó de compañero a dirigido para Scaloni y lo tiene de ejemplo:

Ambos fueron jugadores en el Mundial 2006, el primero de Messi. Scaloni, ya como entrenador, dirigió en 76 partidos a su capitán en la selección argentina. “Le dije a los chicos, y sobre todo a los que están en el banco, que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo, sin duda”, dijo el entrenador sobre Lionel a sus 39 años.

Para Deschamps, Mbappé es figura y también líder:

Por sus números a sus 27 años y el buen nivel de su selección, va camino a romper todos los récords a nivel Mundial y para su entrenador, con el que ya salió campeón, es algo más. “Mbappé ha sido ejemplar desde el día uno. Como capitán es el ejemplo más brillante y tiene una influencia increíble dentro del plantel”, dijo Didier Deschamps.

Haaland es como los de antes, según Solbakken

Es una máquina de gol y tiene más tantos que partidos con la selección de Noruega: 62 goles en 54 encuentros. Su entrenador, intentó compararlo. “Con Erling Haaland hay que remontarse a Gerd Muller, Gary Lineker, Alan Shearer, pero nunca ha habido un jugador como él. No tiene la necesidad de hacerse notar. No le importa”, dijo Stale Solbakken.

Thomas Tuchel peleó por fichar a Harry Kane

El entrenador, campeón de Champions con Chelsea, pidió al delantero cuando estuvo en Bayern Munich, y lo dirigió en 45 partidos. Kane nunca había salido campeón hasta entonces. “Los títulos le quitaron un peso enorme. Es hermoso ver lo entregado que es, qué gran jugador de equipo es. Un jugador y una personalidad únicos”, confesó el alemán.