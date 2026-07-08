En el primer día sin Mundial, un técnico uruguayo debutó en Europa dirigiendo en la Conference League

El entrenador que hasta abril de 2026 dirigió a Liverpool en el fútbol uruguayo, debutó al mando del Tampere Ilves. Camilo Speranza, quien llegó esta semana al conjunto finlandés, empató en su primer partido por la Conference League, torneo continental de tercera categoría en el fútbol europeo.

El encuentro entre el Ilves de la primera división finlandesa y el Differdange 03 de Luxemburgo, terminó igualado sin goles. por la primera ronda de clasificación del campeonato internacional. El partido de vuelta entre ambos, que jugarán como locales en el Tammelan Stadion, será el próximo jueves 16 de julio a las 13:00 (hora de Uruguay).

Para clasificar a la fase de liga de la Conference, los dirigidos por Speranza deberán vencer al Differdange 03 y luego superar a tres rivales más (segunda y tercera ronda, sumado a la instancia de playoffs). De conseguir dicha hazaña, estaría jugando oficialmente la etapa de liga, en la que se aseguran al menos seis partidos contra rivales de mayor importancia en Europa -el último campeón, por ejemplo, fue el Crystal Palace que venció a Rayo Vallecano-.

En la liga local (Veikkausliiga), donde ya se jugaron 15 partidos, el conjunto de Speranza está en la novena posición con 16 puntos de un total de 12 participantes.

El uruguayo de 44 años fue nombrado nuevo entrenador principal del equipo y comenzó de inmediato a dirigir tras cerrar un acuerdo por el resto de la temporada, con opción para la temporada 2027.

En 2026 tuvo su primera experiencia como DT principal en el negriazul, dirigiendo 10 partidos por el Campeonato Uruguayo, de los que ganó tres partidos, perdió tres y empató cuatro. Además, quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa ante Independiente Medellín de Colombia.

Antes, Speranza, discípulo de Paulo Pezzolano, trabajó en España, Nueva Zelanda, pasó por Ecuador y luego formó parte del cuerpo técnico del Real Valladolid y el Watford.

La presentación entre elogios de Camilo Speranza en el fútbol finlandés

En su presentación con el conjunto finés, el entrenador fue elogiado por su trayectoria: "Camilo Speranza es un entrenador de gran prestigio con experiencia internacional en ligas de primer nivel. Con su nombramiento, queremos garantizar la continuidad de la alta calidad tanto en el ámbito deportivo como en el técnico del Ilves", escribió el club en el comunicado de su anuncio.

"Es necesario un cambio en esta situación para que podamos cambiar el rumbo y alcanzar nuestros objetivos para el resto de la temporada. Queremos entrar en el Championship para luchar por posiciones más altas y avanzar en las próximas eliminatorias de la Conference League", comentó el director deportivo del Ilves, Iikka Miettinen.