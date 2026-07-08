Matías Arezo y la compra de su ficha: "Lo venía anhelando, que hagan esta inversión por mí es muy importante"

Matías Arezo realizó una conferencia de prensa este miércoles sobre el mediodía desde el Campeón del Siglo con el motivo de que Peñarol ejerció el derecho a la compra de su ficha y de esta manera se estableció un vínculo contractual hasta el año 2029.

"Es algo que venía anhelando desde el anterior pasaje, hoy se termina dando y es algo muy lindo. Es un orgullo estar en un club tan grande como este, hoy por hoy sentirme tan identificado para mi es importante"

"Que hagan esta inversión por mi es muy importante, me transmite esa confianza que me han demostrado desde que vine la primera vez, es algo que dentro de nuestro fútbol no venia pasando como el caso de Leonardo Fernández fue algo que no se daba".

"El cariño que me ha dado la gente y el mundo Peñarol desde el primer día también fue muy importante para poder llegar a este acuerdo"

"Siempre estar con el pensamiento de cuando termina el año, si me voy o no, si renuevo, y ahora tener esa estabilidad es algo muy lindo porque siempre puse a Peñarol por delante cuando tenia la chance de salir de otros clubes y la prioridad siempre se la di al club, siempre hicimos lo imposible para poder concretarlo y hoy pudimos hacerlo, esperemos sea con éxitos".

Ignacio Ruglio, Matías Arezo y Marcelo Solomita. Foto: Leonardo Mainé.

"Que el club haya hecho esta inversión a uno le da mucha felicidad porque tambien es premio a todo el esfuerzo que se ha hecho todos estos años para poder estar aca. Me da tranquilidad a mi, a mi familia y a la gente de no estar pensando todo el tiempo si se va a terminar o no".

El club Mirasol también publicó en sus redes sociales un video donde se lo ve a Arezo feliz antes de comenzar un entrenamiento donde el mismo futbolista expresa: "ahora si, tres añitos más de Arezo en Peñarol".