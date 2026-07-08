Las condiciones que pretende Peñarol para incorporar a Maximiliano Noble en este mercado de pases

Todo indica que no llegarán más incorporaciones a Los Aromos antes de que se reanude la Liga AUF Uruguaya: para Peñarol, este domingo en el Estadio Centenario (18:30), frente a Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Pero el período de pases es largo: empieza hoy y termina el 1º de setiembre. Hasta entonces puede haber movimientos, aunque sin competencia internacional lo más sensato sería que Diego Aguirre tenga cuanto antes el plantel definitivo para ir por el único objetivo que queda: salir campeón uruguayo.

En ese sentido, desde filas aurinegras trasmitieron a Ovación en más de una oportunidad que, después de las altas de Leonel Jaime (extremo) y Franco Romero (zaguero), los tres puestos a reforzar son mediapunta, extremo (titular) y lateral izquierdo. En ese orden de prioridad.

Con respecto al mediapunta, que llegaría para cubrir la baja por lesión de Leo Fernández que tanto sintió el equipo cuando lo perdió, aparecen “en una carpeta con varios nombres” jugadores como David Terans (sin fútbol en Fluminense) o Maximiliano Noble, una de las principales figuras de un rival directo como lo es el líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, que tiene tres puntos más (39) que Peñarol (36). Racing está segundo con 37.

Sobre el atacante de 28 años surgido en Torque, que suma seis goles y cuatro asistencias entre los 16 partidos que ha jugado este año, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, admitió que sí “hay interés”, pero siempre y cuando llegue “en condiciones beneficiosas para el club”, porque de lo contrario “no le va a sacar el puesto ni a Lea Umpiérrez ni a Germán Barbas”.

"Si viene en condiciones que a club no le cambie nada, sin ningún problema peleará por el puesto", añadió el titular mirasol.

Desde el club fernandino trasmitieron a Ovación que si bien sí "hubo consultas", todavía "no se ha avanzado" en una negociación que al momento parece estancada.

Cabe señalar que Umpiérrez terminó siendo uno de los mejores jugadores de Peñarol tras la lesión de Fernández y se ganó el puesto a base de goles y rendimientos, mientras que Barbas (18 años) fue sparring de la selección uruguaya en el Mundial 2026.