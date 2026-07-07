Peñarol ejerció el derecho a compra de Matías Arezo y le renovó hasta el año 2029: "Amores como el nuestro..."

Hay Matías Arezo para rato y, como había adelantado Ovación, Peñarol oficializó la renovación del delantero hasta la temporada 2029 con un video que publicó este martes, a través de sus redes sociales. El audiovisual con los goles y celebraciones del delantero de 23 años fue musicalizado con la canción Amores Como el Nuestro, de Jerry Rivera.

Un amor como el nuestro, Mati.



✍🏻 2029 pic.twitter.com/xFlaAfrbLh — PEÑAROL (@OficialCAP) July 7, 2026

Después de algunos idas y vueltas, el aurinegro aprovechó la opción de compra para adquirir la ficha del atacante, a la que tenía derecho según lo que establecía el acuerdo consumado con Gremio de Porto Alegre en enero.

Peñarol ejerció el derecho a compra de la ficha de Matías Arezo, quien firmó contrato con el Club hasta 2029.



Nuestro goleador, de 23 años, se queda en casa 🖤💛 pic.twitter.com/AV18Ueg0zw — PEÑAROL (@OficialCAP) July 7, 2026

Los detalles del negocio

A principios de este año, el goleador renovó su préstamo por 12 meses hasta diciembre, a cambio de 400.000 dólares de cargo más una cláusula que el Carbonero acaba de ejecutar: se comprometió a pagar lo que falta para los 3,5 millones de dólares y se adueñó del 100% del pase.

Por el 50% de los derechos económicos —y no federativos, es decir que cobra su tajada pero no tiene poder de decisión sobre cualquier negociación— que poseía, River Plate de Uruguay embolsará 1.750.000 dólares que le deberá abonar Gremio, una vez cobre el dinero de Peñarol, según explicó a Ovación el vicepresidente darsenero Jorge Nasser.

Asimismo, Gremio solo conserva un 10% de plusvalía en una hipotética futura venta, según señaló el presidente mirasol Ignacio Ruglio a Ovación. Es decir: si Peñarol vende a Arezo por un monto superior a 3,5 millones de dólares, a Gremio le corresponde un 10% de la diferencia con la nueva cifra.

Cabe señalar que su valor de reventa es justamente uno de los factores que motivaron a Peñarol a comprar al delantero, basado en el nivel futbolístico que demostró en sus dos pasajes por el club y su edad: tiene solo 23 años.

De los 400.000 dólares por la cesión durante 2026, Peñarol ya había pago la mitad en enero y debió pagar el otro 50% a la hora de ejecutar la cláusula. Los 3,1 millones restantes los pagará en tres cuotas anuales desde enero 2027. Es decir que los pagará la próxima administración que asumirá tras las elecciones que se llevarán a cabo a fin de año.