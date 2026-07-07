Vuelve el fútbol uruguayo con la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional juega el sábado y Peñarol el domingo
La etapa comenzará el viernes 10 de julio con el partido entre Deportivo Maldonado y Albion en Domingo Burgueño Miguel y finalizará el lunes 13 con el cruce Cerro Largo vs. Defensor Sporting.
Se acabó la espera por el regreso del fútbol uruguayo, en pausa por la disputa del Mundial 2026, y este viernes retorna la Liga AUF Uruguaya con los cruces de la quinta fecha del Torneo Intermedio.
La etapa comenzará el viernes 10 de julio con el partido del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, que enfrenta a Albion, desde las 19 horas en Domingo Burgueño Miguel, y finalizará el lunes 13 con Cerro Largo vs. Defensor Sporting en el Ubilla de Melo.
Nacional volverá a la actividad con la visita a Danubio en Jardines del Hipódromo, desde las 15 horas del sábado, mientras que Peñarol visitará a Racing en el Estadio Centenario, el domingo desde las 18:30 horas.
Así se juega la fecha 5 del Torneo Intermedio
VIERNES 10
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 19:00
Estadio: Domingo Burgueño Miguel
SÁBADO 11
Juventud vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Parque Artigas
Danubio vs. Nacional
Hora: 15:00
Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
Wanderers vs. Progreso
Hora: 18:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
DOMINGO 12
Liverpool vs. Cerro
Hora: 12:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Boston River vs. Central Español
Hora: 15:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Racing vs. Peñarol
Hora: 18:30
Estadio: Estadio Centenario
LUNES 13
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Hora: 19:00
Estadio: Estadio Ubilla
¿Encontraste un error?