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El País Ovación Fútbol

Vuelve el fútbol uruguayo con la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional juega el sábado y Peñarol el domingo

La etapa comenzará el viernes 10 de julio con el partido entre Deportivo Maldonado y Albion en Domingo Burgueño Miguel y finalizará el lunes 13 con el cruce Cerro Largo vs. Defensor Sporting.

El País
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07/07/2026, 08:44
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Sebastián Coates y Leandro Sosa disputan la pelota en el aire en el partido entre Nacional y Danubio.
Sebastián Coates y Leandro Sosa disputan la pelota en el aire en el partido entre Nacional y Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

Se acabó la espera por el regreso del fútbol uruguayo, en pausa por la disputa del Mundial 2026, y este viernes retorna la Liga AUF Uruguaya con los cruces de la quinta fecha del Torneo Intermedio.

La etapa comenzará el viernes 10 de julio con el partido del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, que enfrenta a Albion, desde las 19 horas en Domingo Burgueño Miguel, y finalizará el lunes 13 con Cerro Largo vs. Defensor Sporting en el Ubilla de Melo.

Nacional volverá a la actividad con la visita a Danubio en Jardines del Hipódromo, desde las 15 horas del sábado, mientras que Peñarol visitará a Racing en el Estadio Centenario, el domingo desde las 18:30 horas.

Así se juega la fecha 5 del Torneo Intermedio

VIERNES 10

Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 19:00
Estadio: Domingo Burgueño Miguel

SÁBADO 11

Juventud vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Parque Artigas

Danubio vs. Nacional
Hora: 15:00
Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

Wanderers vs. Progreso
Hora: 18:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

DOMINGO 12

Matías Arezo ante la marca de Yuri Oyarzo en el partido entre Peñarol y Racing.
Matías Arezo ante la marca de Yuri Oyarzo en el partido entre Peñarol y Racing.
Foto: Ignacio Sánchez.

Liverpool vs. Cerro
Hora: 12:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Boston River vs. Central Español
Hora: 15:00
Estadio: Campeones Olímpicos

Racing vs. Peñarol
Hora: 18:30
Estadio: Estadio Centenario

LUNES 13

Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Hora: 19:00
Estadio: Estadio Ubilla

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