El 11 de Peñarol que se perfila para enfrentar a Racing y la situación especial de Luis Angulo

La Copa del Mundo entró en su etapa final, pero el fútbol uruguayo ya volvió con el partido postergado entre Danubio y Juventud de Las Piedras (1-1), mientras que la actividad de Peñarol se reanuda el domingo próximo por la quinta fecha del Intermedio: enfrenta en un duelo clave por la Anual a Racing, que está segundo y lo supera por un punto. El partido es a las 18:30 en el Estadio Centenario porque el Carbonero es visitante.

El último partido oficial de Peñarol fue la victoria sobre Cerro en el Tróccoli del 7 de junio. Luego de 10 días de licencia, el plantel volvió a los entrenamientos el miércoles 17 del mismo mes y el pasado fin de semana disputó su primer amistoso contra Wanderers en la Ciudad Deportivo Néstor Gonçalves.

Los titulares empataron 2-2 con el Bohemio y los goles fueron de Abel Hernández y Lucas Ferreira, mientras que los suplentes ganaron 2-1 con tantos de Facundo Batista y Matías Arezo.

Arezo y Eric Remedi jugaron en el equipo alternativo porque deben cumplir uno y dos partidos más de suspensión respectivamente. El equipo titular formó con Aguerre en el arco; Barboza, Lemos, Ferreira y Olivera en el fondo; Trindade y Roberto Fernández en el doble cinco; Cabrera por derecha, Umpiérrez de enganche, Darias por izquierda y Abel Hernández de delantero centro. Y, sin grandes variantes respecto a como terminó el primer semestre, es el cuadro que perfila Diego Aguirre para volver a la actividad oficial.

Más allá de las dos altas (Leonel Jaime y Franco Romero) y juveniles, no hay mucho más que lo conocido: Nahuel Herrera (recuperándose del hombro), Diego Laxalt, Gastón Togni y Luis Angulo.

Luis Angulo en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Como informó Ovación días atrás, por el colombiano hay interés de un club de Rusia que negocia con su representante y si Talleres de Córdoba recibe una oferta atractiva, se puede ir sin que Peñarol pueda objetar, porque hay una cláusula de repesca que lo único que le brinda al Carbonero es un resarcimiento económico si se ejecuta.

Por eso el futuro del extremo de 22 años es una incógnita incluso para Peñarol. En ese sentido, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio dijo hoy en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva) lo siguiente: "Hoy Angulo está en Peñarol y va a jugar en Peñarol. Es uno de nuestros nombres principales para puntero".

Cabe recordar que si bien el colombiano —por su velocidad y uno contra uno en el último tercio de la cancha— dejó una buena impresión en sus primeros partidos con la camiseta amarilla y negra, sufrió un obstinado desgarro lo marginó de los partidos más importantes del primer semestre y dejó una imagen apática para el hincha.