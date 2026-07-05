Danubio 0-0 Juventud de Las Piedras en vivo: el Torneo Intermedio regresa con este encuentro postergado

La Liga AUF Uruguaya volverá a tener acción este domingo, desde las 14:00 en Jardines del Hipódromo, con el encuentro pendiente entre Danubio y Juventud de Las Piedras, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Intermedio.

La actividad local había quedado en pausa tras la disputa de la cuarta fecha del Intermedio, cuando se detuvo el campeonato debido al comienzo del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

En el conjunto franjeado, el equipo será dirigido por Gabriel Farcilli, ayudante técnico de Leonardo Ramos, debido a que el entrenador principal continúa recuperándose tras haber sido sometido a una intervención por un problema cardíaco. Además, Danubio presentará tres incorporaciones: Jhon Kleber, Hugo Silveira y Mauro Brasil.

Juventud de Las Piedras, por su parte, afrontará el regreso con dos altas en su plantel: el arquero Fabrizio Correa y Kevin Rolón. En contrapartida, dejaron la institución Sebastián Guerrero y Nicolás Rossi.

Danubio vs. Juventud

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Mateo Peralta, Sebastián Rodríguez; Nicolás Azambuya, Sebastián Fernández, Enzo Cabrera.

DT: Gabriel Farcilli.

Juventud. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Agustín Alanís, Pablo Lago, Bruno Larregui

DT: Sergio Blanco.

Hora: 14:00

Árbitro. Mathías de Armas.

Estadio. Jardines del Hipódromo.

TV. DSports Uruguay, Disney+.

