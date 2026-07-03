Los tres puestos que busca reforzar Peñarol en este período de pases y el posible destino de Luis Angulo

Se terminó el sueño mundialista, llegó julio y empezó la cuenta regresiva para volver a disfrutar del inigualable fútbol uruguayo. Peñarol vuelve a la actividad el domingo 12, por la quinta fecha del Torneo Intermedio, en el Estadio Centenario y frente a un rival directo de la Tabla Anual: Racing, que está segundo con 37 puntos, uno más que el Carbonero. El Manya es líder de la Serie A del Intermedio con nueve puntos, dos más que Cerro Largo y Central Español, los dos escoltas.

La buena noticia es que, según dijo el propio Diego Aguirre en la conferencia de prensa que dio el martes, pudo entrenar con el grupo entero durante dos semanas consecutivas “por primera vez en el año”, salvo claro los jugadores con lesiones más graves como Leo Fernández (ligamento cruzado) y Nahuel Herrera (luxación de hombro, tiene para un mes más de recuperación). Por ese motivo el DT no está “muy preocupado por jugadores que puedan venir”.

Por otro lado, a esta altura del período de pases el club tiene más bajas que altas: se fueron Emanuel Gularte (terminó su préstamo y debió volver a Puebla de México, que planea transferirlo al Sporting de Gijón de España), Matías González (rescindió su contrato de mutuo acuerdo y se sumó a Danubio), el argentino Franco Escobar (rescindió y ya firmó con Newell’s Old Boys). Y es factible que también salgan Franco González y Andrés Madruga.

También es posible que salgan otros dos extranjeros: por un lado Gastón Togni, que está cedido desde Defensa y Justicia y, aunque tiene contrato hasta diciembre, si llega una oferta “se analizará”, dijo el dirigente oficialista Marcelo Solomita.

Gastón Togni ataca con pelota en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

El posible destino de Luis Angulo

El otro caso es el de Luis Angulo, quien ilusionó a los hinchas con buenos rendimientos en sus primeros partidos con la camiseta amarilla y negra, pero después un obstinado desgarro lo marginó de los partidos más importantes del primer semestre y dejó una imagen apática.

Está cedido desde Talleres de Córdoba y existe una cláusula de repesca que los argentinos pueden ejecutar si aparece una oferta por el colombiano.

Según Solomita, su representante negocia con un club de Rusia y es factible que acerque una propuesta definitiva, que pondría fin a su ciclo en Peñarol. No hay información de plazos: hasta cuándo se puede ejercer esa hipotética repesca.

Luis Angulo en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Los tres puestos que busca reforzar Peñarol

Con respecto a las incorporaciones, hasta ahora llegaron dos: el zaguero Franco Romero (31 años) y el extremo argentino Leonel Jaime (19). Pero supuestamente ninguno para ser titular, aunque el joven tiene una cláusula por partidos jugados.

En la zaga, por encima de Romero están Nahuel Herrera, Mauricio Lemos y Lucas Ferreira. La llegada de un cuarto zaguero solo confirma que la Fiera considera a Maxi Olivera como el lateral izquierdo titular: es el capitán y se le renovó el contrato hasta fin de año. El suplente es Lucas Hernández, porque a Diego Laxalt lo suele utilizar más adelante.

Sin embargo, el lateral izquierdo es una de las tres posiciones que busca reforzar en este mercado de pases, pero detrás de dos prioridades: un extremo y un mediapunta.

Por afuera llegó Jaime y en teoría adelante suyo solo tiene a Javier Cabrera. Como extremos también están los juveniles Stiven Muhlethaler (20 años) y Brandon Álvarez (18), y también —por ahora— los extranjeros Togni y Angulo.

Pero Peñarol está decidido a incorporar un extremo titular y “en una carpeta con varios nombres” están los de Diego Hernández (26) y Nicolás Vallejo (22). Al menos con esos dos se negocia desde hace días mediante sus representantes. El argentino "es el que siempre le gustó a Aguirre", confesó una fuente aurinegra a Ovación.

Entre los "varios nombres" de la carpeta de mediapuntas, aparece un viejo conocido: David Terans. Recuperado de su lesión, no es tenido en cuenta para el primer equipo de Fluminense que dirige el argentino Luis Zubeldía.