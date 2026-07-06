El destino de los juveniles de Peñarol para este semestre: de Barboza "titular" a los que salen a préstamo

Brian Barboza (18 años) es un jugador que "será el titular en este semestre y el recambio es Kevin Rodríguez (20)”, dijo días atrás Ignacio Ruglio tras la abrupta salida de Franco Escobar a Newell’s Old Boys.

Es decir que el lateral derecho de Peñarol estará cubierto por dos juveniles de la casa, pero no serán los únicos que puedan tener minutos en el primer equipo más allá de las incorporaciones. Porque pese a no jugar más a nivel internacional en lo que resta del año, sí habrá Copa AUF Uruguay, un torneo que los grandes suelen usar para foguear a sus jóvenes promesas.

Además de los dos mencionados, otro de destacado rendimiento es el arquero Leandro Díaz (20), pero con dos buenos arqueros por delante como Washington Aguerre y Sebastián Britos, seguirá atajando en Tercera División salvo alguna excepción.

Entre los zagueros, el que tuvo más chances fue Facundo Álvez (19), pero en mayo sufrió una luxación de cadera que lo puede apartar de las canchas hasta seis meses. Mientras que Rodrigo Álvez (18) seguirá en Tercera porque ese puesto está cubierto por Nahuel Herrera, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y ahora también Franco Romero. Ignacio Alegre (19), también lateral derecho, seguiría en Tercera.

El juvenil de Peñarol, Julio Daguer, en su debut absoluto con la selección de Uruguay. Foto: AUF

Los nombres más destacados del mediocampo son los de Julio Dagüer (18) y Germán Barbas (18), sparrings de la selección uruguaya en el Mundial 2026 y quienes tendrán opciones de alternar en Primera. Lorenzo Couture (21), recuperado de una fractura de clavícula que sufrió en marzo, y Tomás Olase (22) tienen chances de salir cedidos.

De mitad de cancha hacia adelante hay más jugadores consolidados y menos chances para probar juveniles, pero se pretende que Brandon Álvarez (18) comience a tener minutos con el plantel de Primera. El extremo se destacó en la Copa de la Liga AUF de inicios del año, pero cuando tuvo su chance para debutar en Primera sufrió una pubalgia que el causó microdesgarros y lo mantuvo al margen durante toda la primera mitad de la temporada.