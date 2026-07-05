El dato que ilusiona a Peñarol en su vuelta al Intermedio y ante Racing, rival directo por la Tabla Anual
El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre sabe que necesita la victoria para descontar en la acumulada, ya que es muy importante de cara a la definición de la Liga AUF Uruguaya.
En siete días Peñarol volverá a jugar de forma oficial por la Liga AUF Uruguaya. Será un duelo clave ante un rival como Racing, que justamente está por encima del aurinegro en la Tabla Anual. La Escuelita tiene 37 unidades, mientras que el Mirasol cuenta con 36 puntos en la acumulada.
El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre jugará de visitante el domingo 12 ante el Cervecero en el Estadio Centenario, a partir de la hora 18:00.
Si bien es cierto que la temporada de Peñarol viene siendo muy mala, hay un dato que le da fuerza al plantel que comanda la Fiera y, sobre todo, en el campeonato doméstico. Y es que el conjunto Carbonero es el equipo que obtuvo mejores resultados en condición de visitante.
En lo que va de la Liga AUF Uruguaya 2026 el elenco Mirasol logró siete triunfos en nueve partidos que disputó fuera de su feudo.
De esta manera, el Manya acumula 21 puntos, mientras que lo sigue quien será su próximo adversario, Racing, y Albion. Los dos suman 18 unidades.
El primer partido en la temporada como visitante de Peñarol no fue con una sonrisa, ya que sucumbió 2-1 ante Central Español.
La primera victoria lejos del Campeón del Siglo se dio en la cuarta fecha del Torneo Apertura: fue en el Gran Parque Central contra Nacional por 1-0.
Después de ese choque, el Manya disputó siete partidos como visitante donde logró seis triunfos y una sola derrota.
Esa caída fue ante Wanderers el pasado 26 de abril en el Estadio Centenario por 1-0 en la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.
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