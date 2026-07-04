Juan González tras la caída de Los Teros: "Nos dimos cuenta de que éramos muy capaces y no alcanzó"

La derrota de Los Teros por 41-34 ante Georgia en el estreno de la World Rugby Nations Cup dejó sensaciones encontradas. Uruguay estuvo varias veces en partido, llegó a pasar al frente en el segundo tiempo y demostró que podía competir de igual a igual ante un rival de mayor jerarquía, aunque terminó pagando caros algunos errores. Así lo resumió Juan González al finalizar el encuentro disputado en el Estadio Charrúa.

“Frustra, porque creo que llegamos al partido y adentro del partido nos dimos cuenta de la capacidad que tenemos y que éramos grandes candidatos a ganarlo”, expresó el número 14 de Los Teros, visiblemente golpeado por el resultado.

El jugador reconoció que el equipo dejó escapar una gran oportunidad por detalles puntuales que terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto georgiano.

“Después son partidos. Hay errores, hay detalles y creo que por eso se nos termina yendo. Fue una prueba durísima para nosotros, demostramos estar a la altura y eso es lo que más duele. Nos dimos cuenta de que éramos muy capaces y no alcanzó”, agregó.

Consultado sobre las claves de la derrota, González, que milita en el rugby de Inglaterra, señaló que la falta de disciplina fue el principal problema del seleccionado uruguayo, que concedió demasiados penales y pasó largos pasajes defendiendo cerca de su in-goal.

Manuel Diana en el partido entre Los Teros y Georgia por la Nations Cup en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

“No se puede jugar un partido dando tantos penales. En el primer tiempo cometimos más de diez y eso hizo que estuviéramos siempre en nuestra cancha. Georgia es una tremenda selección y cada oportunidad que le das te complica”, explicó.

Más allá de los aspectos tácticos y técnicos, el jugador también destacó el rendimiento de los jugadores que tuvieron sus primeras oportunidades con la selección mayor, un aspecto que considera fundamental para el crecimiento del plantel. “Eso es clave. Los jugadores nuevos entraron y jugaron muy bien. Es un mensaje esperanzador porque demuestra que, no importa quién esté en la cancha, nosotros vamos a pelear todo. La gente que entra, entra a ganarse un lugar y aprovecha las oportunidades”, afirmó.

Incluso tuvo palabras de reconocimiento para uno de los debutantes que más lo sorprendió durante el encuentro. “Hoy, por ejemplo, Jean, el 10 hizo un partidazo. Me encantó cómo jugó. Fue su primer partido acá en Uruguay y eso me pone muy contento. Da mucha esperanza porque sabés que cada vez hay más jugadores a este nivel y eso es lo que nos hace crecer como grupo”, concluyó.

Los Teros volverán a presentarse el próximo sábado frente a Rumania, nuevamente en el Estadio Charrúa, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la World Rugby Nations Cup.